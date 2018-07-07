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    'Allah bir kapıyı açar diğerini kapar'

    Gizem KARAKIŞ / ANKARA
    07.07.2018 - 01:14 | Son Güncelleme:

    Başbakan Yıldırım, yaklaşık 2 yıldır kendisini yakından takip eden Başbakanlık Muhabirleri ile Çankaya Köşkü’nde vedalaştı. Yıldırım, özetle şunları söyledi: “Bedelli askerlik ile ilgili verilmiş bir karar yok. Sıradan bir bedelli çıkartmak derdimize derman olmayacak. Meclis açıldığında bu konu ele alınacak.

    KABİNENİN SAHİBİ CUMHURBAŞKANI
    Kabinenin sahibi Cumhurbaşkanlığı, dolayısıyla nasıl bir kabine oluşturacak bekleyip göreceğiz. Yani onun adına burada ahkâm kesmem etik olmaz. Mutlaka ağırlıklı olarak, konularında söz sahibi insanları göreceğiz diye düşünüyorum. Uzmanlık alanları olan arkadaşlar olabilir ama nasıl olacak, kimler olacak, önümüzde iki gün var.... Her şeyin başı ve sonu var. Başbakanlık bitiyor bundan sonrası Allah kerim. Allah bir kapıyı kapar, bir kapıyı açar. Hepimizi için geçerli. Nerede, hangi pozisyonda olursak olalım yine beraber olacağız, memleketimiz için çalışmaya, üretmeye gayret edeceğiz. Memleket millet için elimizden gelen gayreti gösterdik.” Yıldırım’ın muhabirlerle sohbeti sırasında, kapatılan HaberTürk gazetesi için gülerek, “Birini kapattık, biri kaldı” dedi. Muhabirlerin, “Ama 400 arkadaşımız işsiz kaldı” demesi üzerine de Yıldırım, “Onlar da bizim gibi işsiz kaldı” ifadelerini kullandı.

    Etiketler: Başbakan Binali Yıldırım , gazetehaberleri
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