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HÜRRİYET KURUMSAL

Yıl 1948. Günlerden 1 Mayıs... Rotatifler, Türk basın tarihine damgasını vuracak Hürriyet için dönüyor ve Türkiyeyeni bir gazeteye uyanıyor.

1 Mayıs 1948’de okuyucusuyla buluşan Hürriyet, ilk günden bu yana "Tarafsız ve kaynağından doğru haber" ilkesinden ödün vermeksizin yayın yaşamını sürdürmekte, sektörünün öncü ve örnek gazetesi konumunu daha da öteye götürerek küresel bir medya markası olma iddiasıyla geleceğe uzanmaktadır.

O günden bugüne, ilk günkü heyecanı yitirmeden, "her sabah yeni bir gün başlar ve rotatifler döner" anlayışıyla kurumsallaşan Hürriyet, bugün Türkiye’nin en çok okunan gazetelerinden biri ve çok sesli bir toplumun aynasıdır. Birkitle gazetesi olarak, Türkiye’nin en ücra köşesindeki kahvehanelerden, ev kadınlarının mutfağına dek geniş bir okur kitlesiyle buluşmakta, basılı gazetesiyle her gün 1,4 milyon ki​şiye ulaşmaktadır. Küreselleşen dünya, değişen gazetecilik anlayışı çerçevesinde her platformda okurları ve paydaşlarıyla iletişim halinde olmayı ilke edinenHürriyet basılı gazetenin yanı sıra web-cep- tablet’den de günde milyonlarca kişiye erişmekte, ​​​68.yılında günlükortalama 3.​3 milyon ziyaretçiye ulaşmaktadır.

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Hurriyetemlak.com emlak sektörünü tek bir çatı altında buluşturmayı hedefleyen, kesintisiz, yüksek kalitelihizmeti, güncel ve detaylı ilanları, haberleri ile emlak sektörünün nabzını tutan Hürriyet gazetesinin emlakplatformudur.

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Mithat ABAKAN/MANAVGAT (Antalya), (DHA)
13.11.2018 - 11:16, Son Güncelleme:

Alkolmetreye üflememek için yalvardı: Hayatımı bitirirsiniz

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Alkolmetreye üflememek için yalvardı: Hayatımı bitirirsiniz

ANTALYA'nın Manavgat ilçesinde, otomobille motosiklete çarpıp, 2 kişinin yaralanmasına neden olan A.A., alkolmetreye üflememek için "Benim hayatımı bitirirsiniz" diyerek, trafik polisine yalvardı. Yapılan testte 2.57 promil alkollü olduğu anlaşılan sürücünün ehliyetine el koyuldu. Kaza anı, marketin güvenlik kamerasınca saniye saniye kaydedildi.

Kaza, dün saat 22.30 sıralarında, Manavgat Sorgun Bulvarı'nda meydana geldi. Kontrolsüz kavşakta caddeye çıkan A.A.'nın kullandığı 07 GBG 74 plakalı otomobil, karşı sokaktan gelen Özkan Doğan yönetimindeki 07 LJ 245 plakalı motosikletle çarpıştı. Çarpmanın etkisiyle devrilen motosikletteki Doğan ve ismi öğrenilemeyen kişi yaralandı. Motosiklette bulunanlardan birinin başında kask olduğu belirtildi. Halı saha maçına gittiği öğrenilen yaralılara ilk müdahale, çevredekiler ve esnaf tarafından yapıldı. Haber verilmesi üzerine olay yerine polis ve sağlık ekipleri sevk edildi. Hayati tehlikesi olmayan yaralılar, sağlık ekiplerince ilk müdahalenin ardından ambulanslarla çevredeki hastanelere götürüldü.

Alkolmetreye üflememek için yalvardı: Hayatımı bitirirsiniz

POLİSLERE YALVARDI, 2.57 PROMİL ALKOLLÜ ÇIKTI

Kaza sonrası davranışlarından alkollü olduğu anlaşılan A.A., trafik ekiplerine, alkolmetreye üfletmemeleri için yalvardı. Uzun süre polise dil döken ve dolmuş şoförü olduğunu söyleyen A.A., "Ağabeyciğim ben dolmuşçuyum. Biterim yani anlıyor musun? Benim hayatımı bitirirsiniz. Bu akşam burada böyle bir şey yaptık. Bana yardımcı olun" diye konuştu.

Polislerin "Sen bize yardımcı ol" sözleri üzerine A.A., "Ağabey, ben yardımcı olayım ama ben biterim yani biliyorsun" dedi. Polislere yalvarmasının sonuç vermeyeceğini anlayan A.A.'nın, yapılan testte 2.57 promil alkollü olduğu anlaşıldı. Polis ekipleri, A.A.'nın ehliyetine el koyarken, aracını da otoparka götürdü.

Alkolmetreye üflememek için yalvardı: Hayatımı bitirirsiniz

KAZA ANI GÜVENLİK KAMERASINDA

Öte yandan kaza anı, olay yeri yakınındaki marketin güvenlik kamerasına anbeden yansıdı. Görüntülerde otomobil sürücüsünün, caddeye dönüş yapmak için kavşağa girdiği, ara sokaktan çıkan başka otomobilin yola çıkmasını beklediği ve daha sonra dönüş yaparken arkasından gelen motosiklete çarptığı görüldü. Çarpmanın etkisiyle motosiklet devrilirken, yaralıların düştüğü yerden kalkıp, ayrı ayrı kaldırımlara gittiği anlar da görüntülerde yer aldı. Yaralılara ilk yardımın, çevredeki esnaf ve olay yerinden geçenler tarafından yapıldığı da görüntülere yansıdı.

 

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