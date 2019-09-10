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HÜRRİYET KURUMSAL

Yıl 1948. Günlerden 1 Mayıs... Rotatifler, Türk basın tarihine damgasını vuracak Hürriyet için dönüyor ve Türkiyeyeni bir gazeteye uyanıyor.

1 Mayıs 1948’de okuyucusuyla buluşan Hürriyet, ilk günden bu yana "Tarafsız ve kaynağından doğru haber" ilkesinden ödün vermeksizin yayın yaşamını sürdürmekte, sektörünün öncü ve örnek gazetesi konumunu daha da öteye götürerek küresel bir medya markası olma iddiasıyla geleceğe uzanmaktadır.

O günden bugüne, ilk günkü heyecanı yitirmeden, "her sabah yeni bir gün başlar ve rotatifler döner" anlayışıyla kurumsallaşan Hürriyet, bugün Türkiye’nin en çok okunan gazetelerinden biri ve çok sesli bir toplumun aynasıdır. Birkitle gazetesi olarak, Türkiye’nin en ücra köşesindeki kahvehanelerden, ev kadınlarının mutfağına dek geniş bir okur kitlesiyle buluşmakta, basılı gazetesiyle her gün 1,4 milyon ki​şiye ulaşmaktadır. Küreselleşen dünya, değişen gazetecilik anlayışı çerçevesinde her platformda okurları ve paydaşlarıyla iletişim halinde olmayı ilke edinenHürriyet basılı gazetenin yanı sıra web-cep- tablet’den de günde milyonlarca kişiye erişmekte, ​​​68.yılında günlükortalama 3.​3 milyon ziyaretçiye ulaşmaktadır.

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DHA
10.09.2019 - 22:10, Son Güncelleme:

Alkollü yakalandı, ruhsatı verip bakın ne yaptı

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Zonguldak’ın Ereğli ilçesinde, polisin durdurduğu motosiklet sürücüsü Yağız Mert B. (21), ruhsatını verdikten sonra kaçtı. Bir süre sonra polise giden ve alkollü olduğu için kaçtığını söyleyen Yağız Mert B.’ye 2 bin 500 TL ceza kesilirken, ehliyetine de el konuldu.

Olay, akşam saatlerinde ilçeye bağlı Müftü Mahallesi Erdemir Caddesi’nde meydana geldi. Devriye gezen polis ekipleri, şüphelendikleri Yağız Mert B. yönetimindeki 67 AAG 452 plakalı motosikleti durdurdu. Polisin kendisinden evraklarını istediği Yağız Mert B., ruhsatını verdikten sonra motosikletiyle kaçtı. Sürücünün kaçmasının ardından arama çalışması başlatan ekipler, adres tespiti sonucu Kavaklık Mahallesi’nde oturduğu anlaşılan Yağız Mert B.’yi aramaya başladı. Polisleri gören Yağız Mert B., yanlarına giderek, "Ehliyetimin gitmesinden korktum. Az bir şey alkollüydüm. O yüzden kaçtım. Beni buluyor zaten, başkasını bulmuyor. Adam on tane bira içti geziyor. Hep bana denk geliyor. Sizi görünce geldim" diyerek kendisini savunmaya çalıştı.

Alkollü yakalandı, ruhsatı verip bakın ne yaptı

Yapılan kontrolünde 1.03 promil alkollü olduğu tespit edilen Yağız Mert B.’ye ’alkollü araç kullanmaktan’ 2 bin 500 TL ceza kesildi. Motosiklet, çekiciyle otoparka çekilirken, Yağız Mert B. ise ifadesi alınmak üzere polis merkezine götürüldü.

Alkollü yakalandı, ruhsatı verip bakın ne yaptı

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