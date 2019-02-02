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Yıl 1948. Günlerden 1 Mayıs... Rotatifler, Türk basın tarihine damgasını vuracak Hürriyet için dönüyor ve Türkiyeyeni bir gazeteye uyanıyor.

1 Mayıs 1948’de okuyucusuyla buluşan Hürriyet, ilk günden bu yana "Tarafsız ve kaynağından doğru haber" ilkesinden ödün vermeksizin yayın yaşamını sürdürmekte, sektörünün öncü ve örnek gazetesi konumunu daha da öteye götürerek küresel bir medya markası olma iddiasıyla geleceğe uzanmaktadır.

O günden bugüne, ilk günkü heyecanı yitirmeden, "her sabah yeni bir gün başlar ve rotatifler döner" anlayışıyla kurumsallaşan Hürriyet, bugün Türkiye’nin en çok okunan gazetelerinden biri ve çok sesli bir toplumun aynasıdır. Birkitle gazetesi olarak, Türkiye’nin en ücra köşesindeki kahvehanelerden, ev kadınlarının mutfağına dek geniş bir okur kitlesiyle buluşmakta, basılı gazetesiyle her gün 1,4 milyon ki​şiye ulaşmaktadır. Küreselleşen dünya, değişen gazetecilik anlayışı çerçevesinde her platformda okurları ve paydaşlarıyla iletişim halinde olmayı ilke edinenHürriyet basılı gazetenin yanı sıra web-cep- tablet’den de günde milyonlarca kişiye erişmekte, ​​​68.yılında günlükortalama 3.​3 milyon ziyaretçiye ulaşmaktadır.

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İHA
02.02.2019 - 09:56, Son Güncelleme:

Alkollü sürücünün aracına bindi, hayatının şokunu yaşadı

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Alkollü sürücünün aracına bindi, hayatının şokunu yaşadı

Geçirdiği trafik kazası sonucu sakat kalan bir vatandaş tazminat davası açtı. Mahkeme, kazazedeye 155 bin TL tazminat ödenmesine hükmetti. Devreye giren Yargıtay, alkollü sürücünün kullandığı araca kendi iradesiyle bilerek binen kazazedenin kazandığı tazminat miktarında yüzde 20 indirim yapılması gerektiğine hükmetti.

2006 yılında meydana gelen trafik kazası sonucu ağır yaralanan vatandaş soluğu mahkemede aldı. Aracın sigorta poliçesini düzenleyen sigorta şirketi aleyhine tazminat davası açan kazazede, iki aracın çarpışması sonucu ağır yaralandığını, tedavisinin yıllardır sürdüğünü, günlük işlerini yapamadığını, bakıma muhtaç olduğunu, belinden ve ayağından sakat kaldığını, yürümek için âlet kullandığını ve çalışamadığını kaydetti.

Fazlaya dair hakları saklı kalmak 183 bin TL'lik maddi tazminat talebinde bulundu. Davalı sigorta şirketi avukatı ise davacının bulunduğu aracın sürücüsünün kaza anında alkollü olduğunu savundu. Mahkeme, asıl davadaki maddi tazminat talebinin kısmen kabulüyle 155 bin 944,13 TL tazminatın, asıl davadaki manevi tazminat talebinin kısmen kabulüyle 35 bin TL manevi tazminatın ödenmesine hükmetti.

Mahkeme, kazanın münhasıran alkolün etkisiyle meydana gelmediği anlaşıldığından birleşen davanın reddine karar verdi. Hüküm davalılar tarafından temyiz edildi.

YARGITAY, ALKOLLÜ SÜRÜCÜNÜN ARACINA BİNENİ SUÇLU BULDU

Yargıtay 17. Hukuk Dairesi emsal bir karara imza attı. 12 yıl süren davada son sözü söyleyen daire, kazazedenin alkollü sürücünün kullandığı araca kendi iradesiyle bindiğine dikkat çekti.

Kararda, "Takdir olunan manevi tazminatın bir miktar fazla olduğu görülmüş ve hakkaniyete uygun bir manevi tazminata hükmedilmek üzere kararın bozulması gerekmiştir. Yasada zarar gören taraf, zarara razı olduğu veya kendisinin eylemi zararın doğmasına ya da zararın artmasına yardım ettiği ve zararı yapan kişinin durum ve mevkini ağırlaştırdığı takdirde hakimin, zarar ve ziyan tutarını indirebileceği veya zarar ve ziyanı hüküm altına almaktan vazgeçebileceği açıklanmıştır. Somut olayda mahkemece davacının alkollü olan sürücünün kullandığı araca kendi iradesiyle bindiği, alkollü sürücünün kullandığı araca bilerek bindiğinden hükmedilen tazminat miktarından takdiren yüzde 15 oranında indirim yapılarak nihai zarar 155 bin TL olarak kabul edilmiştir. Mahkemece davacı için hükmedilen tazminattan, davacının müterafik kusuru sebebiyle indirim yapılması doğru olmakla birlikte yüzde 15 oranındaki indirim düşük olup, dairemizin yerleşik uygulamaları ile benimsenen yüzde 20 oranında indirim yapılması gerekirken, eksik oran üzerinden indirim yapılması bozmayı gerektirmiştir. Mahkemece davalı şirketin manevi tazminattan sorumlu tutulmamış olmasına rağmen manevi tazminata dair yargılama gideri, bakiye harç ve vekalet ücretinin tamamından sorumlu tutulması da doğru görülmemiştir. Davalı şirketler harç, yargılama gideri ve vekalet ücretinden de poliçe limiti ile sorumlu olup yazılı şekilde karar verilmesi doğru olmamıştır. Açıklanan sebeplerle mahkeme kararının bozulmasına oy birliği ile karar verilmiştir" denildi.

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