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HÜRRİYET KURUMSAL

Yıl 1948. Günlerden 1 Mayıs... Rotatifler, Türk basın tarihine damgasını vuracak Hürriyet için dönüyor ve Türkiyeyeni bir gazeteye uyanıyor.

1 Mayıs 1948’de okuyucusuyla buluşan Hürriyet, ilk günden bu yana "Tarafsız ve kaynağından doğru haber" ilkesinden ödün vermeksizin yayın yaşamını sürdürmekte, sektörünün öncü ve örnek gazetesi konumunu daha da öteye götürerek küresel bir medya markası olma iddiasıyla geleceğe uzanmaktadır.

O günden bugüne, ilk günkü heyecanı yitirmeden, "her sabah yeni bir gün başlar ve rotatifler döner" anlayışıyla kurumsallaşan Hürriyet, bugün Türkiye’nin en çok okunan gazetelerinden biri ve çok sesli bir toplumun aynasıdır. Birkitle gazetesi olarak, Türkiye’nin en ücra köşesindeki kahvehanelerden, ev kadınlarının mutfağına dek geniş bir okur kitlesiyle buluşmakta, basılı gazetesiyle her gün 1,4 milyon ki​şiye ulaşmaktadır. Küreselleşen dünya, değişen gazetecilik anlayışı çerçevesinde her platformda okurları ve paydaşlarıyla iletişim halinde olmayı ilke edinenHürriyet basılı gazetenin yanı sıra web-cep- tablet’den de günde milyonlarca kişiye erişmekte, ​​​68.yılında günlükortalama 3.​3 milyon ziyaretçiye ulaşmaktadır.

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Hurriyetemlak.com emlak sektörünü tek bir çatı altında buluşturmayı hedefleyen, kesintisiz, yüksek kalitelihizmeti, güncel ve detaylı ilanları, haberleri ile emlak sektörünün nabzını tutan Hürriyet gazetesinin emlakplatformudur.

Ocak 2006 da profesyonel ekibi ile hızlı çalışmalarına başlayan hurriyetemlak.com Mart 2006 da siteyi emlakofislerine açmış ve 5 Nisan 2006 da 15 bin güncel ilan ile yayın hayatına başlamıştır.

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İHA
06.11.2018 - 13:36, Son Güncelleme:

Hemşire Gizem'in hayatını kaybettiği kazada flaş gelişme

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Hemşire Gizem'in hayatını kaybettiği kazada flaş gelişme

Maltepe’de hemşire Gizem Berfu Altunoğlu’na çarparak ölümüne neden olan alkollü sürücü ve nişanlısı hakkında “taksirle ölüme ve yaralanmaya neden olma” suçundan 15 yıla kadar hapis istemiyle dava açıldı.

Maltepe’de işe gitmek için minibüsten inen hemşire Gizem Berfu Altunoğlu’na çarparak ölümüne neden olan Merve Köstereli(27) ve nişanlısı Tunç Öcal(31) hakkında yürütülen soruşturma tamamlandı. Anadolu Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından hazırlanan iddianamede, iki arkadaşıyla birlikte bir mekana eğlenmek amaçlı giden Merve Köstereli ve Tunç Öcal’ın mekanda alkol aldıkları ve Anadolu Yakası’na doğru yola çıktıkları ve aralarında ayrılma konusunda tartışma yaşandığı anlatıldı. Tartışma sırasında Tunç Öcal’ın direksiyona müdahale ederek aracı sağa doğru yönelttiği, Merve Köstereli’nin ise dikkatini yola vermediğinden direksiyon hakimiyetini kaybederek Gizem Altunoğlu’na çarptığı belirtildi. Kazada Gizem Berfu Altunoğlu’nun hayatını kaybettiği, araçta yolcu olarak bulunan şüphelilerin arkadaşı Zeynep Karlı Aşık’ın da yaralandığı kaydedildi.

Alkollü oldukları tespit edildi

Kaza sonrasında yapılan ilk alkol ölçümüne göre Merve Köstereli’nin 0.90 promil alkollü olduğu, Tunç Öcal’ın ise kaza sırasında 0.72 promil alkollü olduğunun tespit edildiği vurgulandı. Şüpheli Merve Köstereli alınan ifadesinde, nişanlısı Tunç Öcal’la tartıştığını, Öcal’ın direksiyona müdahale ederek sağa doğru çektiğini bu nedenle direksiyon hakimiyetini kaybettiğini ve aracın zik zak yaptıktan sonra takla attığını söyledi. Şüpheli Tunç Öcal ise Merve Köstereli’nin iddiasını kabul etmeyerek, aralarında yaşanan tartışma sonucunda Merve Köstereli’nin direksiyon hakimiyetini kaybettiğini, müdahale ederek engel olmaya çalıştığını ancak başarılı olamadığını söyledi.

Sürücü asli kusurlu, nişanlısı tali kusurlu 

Soruşturma kapsamında alınan bilirkişi raporuna göre Merve Köstereli’nin kazanın meydana gelişinde asli kusurlu olduğu, şüpheli Tunç Öcal’ın ise araç şoförüyle tartışarak dikkatini dağıttığından dolayı tali kusurlu olduğu belirtildi.

Arkadaşları şikayetçi oldu

Müşteki Zeynep Karlı Aşık beyanında, şüphelilerin aralarında tartışmaya başladıklarını bu sırada Tunç Öcal’ın direksiyona hamle yaptığını ve aracın yoldan çıkarak kazanın meydana geldiğini söyleyerek şüphelilerden şikayetçi olduğunu kaydetti.

15 yıla kadar hapisleri istendi

İddianamede, tutuklu şüpheliler Merve Köstereli ve Tunç Öcal’ın “taksirle ölüme ve yaralanmaya neden olma” suçundan 2 yıldan 15 yıla kadar hapisle cezalandırılması istendi. İddianame gönderildiği Anadolu 3’üncü Ağır Ceza Mahkemesi tarafından kabul edildi. Önümüzdeki günlerde şüphelilerin yargılanmasına başlanacak.

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