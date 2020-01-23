Alkollü sürücü, otomobille aydınlatma direğine çarptı

Kaza, gece saatlerinde, Atatürk Bulvarı Çoban kavşağı mevkisinde meydana geldi. İbrahim T.'nin kullandığı 81 BS 323 plakalı otomobil, kontrolden çıkıp, yol kenarındaki aydınlatma direğine çarptı. Çarpmanın etkisiyle aydınlatma direği, devrilirken, sürücü İbrahim T. de yaralandı. Otomobilin içinde ise içki kutuları olduğu görüldü. İhbarla gelen sağlık görevlileri, yaralı İbrahim T.'yi ambulansla Atatürk Devlet Hastanesi'ne kaldırdı. Tedaviye alınan İbrahim T.'nin, yapılan testte 1,68 promil alkollü olduğu belirlendi. Kazayla ilgili soruşturma başlatıldı.