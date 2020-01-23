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Tezcan SOLMAZ/DÜZCE, (DHA)
Haber Giriş: 23.01.2020 - 10:59,Son Güncelleme:/

Alkollü sürücü, otomobille aydınlatma direğine çarptı

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Alkollü sürücü, otomobille aydınlatma direğine çarptı

DÜZCE'de, kontrolden çıkıp, yol kenarındaki aydınlatma direğine çarpan otomobilin sürücüsü İbrahim T., yaralandı. İbrahim T.'nin, yapılan testte 1,68 promil alkollü olduğu belirlendi. Araçta ise içki kutuları olduğu görüldü.

Kaza, gece saatlerinde, Atatürk Bulvarı Çoban kavşağı mevkisinde meydana geldi. İbrahim T.'nin kullandığı 81 BS 323 plakalı otomobil, kontrolden çıkıp, yol kenarındaki aydınlatma direğine çarptı. Çarpmanın etkisiyle aydınlatma direği, devrilirken, sürücü İbrahim T. de yaralandı. Otomobilin içinde ise içki kutuları olduğu görüldü. İhbarla gelen sağlık görevlileri, yaralı İbrahim T.'yi ambulansla Atatürk Devlet Hastanesi'ne kaldırdı. Tedaviye alınan İbrahim T.'nin, yapılan testte 1,68 promil alkollü olduğu belirlendi. Kazayla ilgili soruşturma başlatıldı.

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