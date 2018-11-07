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HÜRRİYET KURUMSAL

Yıl 1948. Günlerden 1 Mayıs... Rotatifler, Türk basın tarihine damgasını vuracak Hürriyet için dönüyor ve Türkiyeyeni bir gazeteye uyanıyor.

1 Mayıs 1948’de okuyucusuyla buluşan Hürriyet, ilk günden bu yana "Tarafsız ve kaynağından doğru haber" ilkesinden ödün vermeksizin yayın yaşamını sürdürmekte, sektörünün öncü ve örnek gazetesi konumunu daha da öteye götürerek küresel bir medya markası olma iddiasıyla geleceğe uzanmaktadır.

O günden bugüne, ilk günkü heyecanı yitirmeden, "her sabah yeni bir gün başlar ve rotatifler döner" anlayışıyla kurumsallaşan Hürriyet, bugün Türkiye’nin en çok okunan gazetelerinden biri ve çok sesli bir toplumun aynasıdır. Birkitle gazetesi olarak, Türkiye’nin en ücra köşesindeki kahvehanelerden, ev kadınlarının mutfağına dek geniş bir okur kitlesiyle buluşmakta, basılı gazetesiyle her gün 1,4 milyon ki​şiye ulaşmaktadır. Küreselleşen dünya, değişen gazetecilik anlayışı çerçevesinde her platformda okurları ve paydaşlarıyla iletişim halinde olmayı ilke edinenHürriyet basılı gazetenin yanı sıra web-cep- tablet’den de günde milyonlarca kişiye erişmekte, ​​​68.yılında günlükortalama 3.​3 milyon ziyaretçiye ulaşmaktadır.

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Hurriyetemlak.com emlak sektörünü tek bir çatı altında buluşturmayı hedefleyen, kesintisiz, yüksek kalitelihizmeti, güncel ve detaylı ilanları, haberleri ile emlak sektörünün nabzını tutan Hürriyet gazetesinin emlakplatformudur.

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BURSA (İHA)
07.11.2018 - 09:46, Son Güncelleme:

Feci kaza! Bariyere ok gibi saplandı

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Feci kaza! Bariyere ok gibi saplandı

Bursa'nın Orhangazi ilçesi Yalova-Bursa karayolu Karsak boğazı otoban girişinde meydana gelen trafik kazasında sürücüsünün 185 promül alkollü olduğu belirlenen bir otomobil kontrolden çıkarak kavşaktaki bariyere çarptı.

Bariyerin parçalanıp ok gibi otomobile saplandığı kazada sürücü şans eseri hafif yaralı olarak kurtuldu.

Kaza sabah 07:00 sıralarında Orhangazi-Bursa karayolu, Karsak boğazı Gebze Orhangazi İzmir Otoyolu kavşağı girişinde meydana geldi. Alınan bilgiye göre A.Ö.(44) idaresindeki 16 GF 124 plakalı otomobil Orhangazi istikametinden Bursa istikametine doğru seyir halindeyken, Gebze-Orhangazi-İzmir Otoyolu kavşağında kontrolden çıktı. Bariyerin parçalanıp ok gibi otomobile saplandığı kazada sürücü şans eseri hafif yaralandı. 185 promil alkollü olduğu tespit edilen otomobil sürücüsü A.Ö.’ye ilk müdahale çevreden yetişen diğer sürücüler tarafından yapıldı. Hurdaya dönen otomobilden çıkarılan sürücü A.Ö. olay yerine çağrılan ambulansla Gemlik Devlet Hastanesine kaldırılarak burada tedavi altına alındı. Bariyerlere giren otomobil çekici yardımı ile bulunduğu yerden kaldırılırken, jandarma ve polis ekipleri kaza ile ilgili soruşturma başlattı.

 

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