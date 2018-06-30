ÃœstÃ¼ aÃ§Ä±k araÃ§ta giden 2 kuzene dehÅŸeti yaÅŸattÄ±!

Kaza, Ã¶nceki gece Ortahisar ilÃ§esi AkyazÄ± tÃ¼nel Ã§Ä±kÄ±ÅŸÄ±nda meydana geldi. Ä°ddiaya gÃ¶re T.Z.T. yÃ¶netimindeki 61 JB 814 plakalÄ± kamyonetle, Gizem Ä°lik'in kullandÄ±ÄŸÄ± 61 AG 306 plakalÄ± Ã¼stÃ¼ aÃ§Ä±k spor aracÄ± sÄ±kÄ±ÅŸtÄ±rdÄ±. Kamyonetin saÄŸ tarafÄ±ndan Ã§arptÄ±ÄŸÄ± otomobil sÃ¼rÃ¼cÃ¼sÃ¼nÃ¼n kontrolÃ¼nden Ã§Ä±karak bariyerlere Ã§arptÄ± ve takla attÄ±. Kazada, Gizem Ä°lik ile dayÄ±sÄ±nÄ±n oÄŸlu Eray Ã‡olak araÃ§tan savruldu. Haber verilmesi Ã¼zerine olay yerine saÄŸlÄ±k ekipleri sevk edildi. Ekipler, yaralÄ±larÄ± ambulansla Fatih Devlet Hastanesi'ne kaldÄ±rdÄ±. Butik iÅŸletmecisi Gizem Ä°lik ile Eray Ã‡olak tedavi altÄ±na alÄ±ndÄ±.Â Â Â

Olay yerinden geÃ§en sivil polis ekiplerinin takibe aldÄ±ÄŸÄ± kamyonet sÃ¼rÃ¼cÃ¼sÃ¼ kaÃ§maya Ã§alÄ±ÅŸÄ±rken durduruldu. SÃ¼rÃ¼cÃ¼, T.Z.T. gÃ¶zaltÄ±na alÄ±nÄ±rken kamyonette iÃ§ki ÅŸiÅŸeleri bulundu. 2.60 promilÂ alkolÃ¼ olduÄŸu belirlenen T.Z.T.'nin daha Ã¶ncede ehliyetine el konulduÄŸu Ã¶ÄŸrenildi. Kazayla ilgili soruÅŸturma sÃ¼rÃ¼yor.











