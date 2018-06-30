Ara
MENÃœ
Gündem Haberleri
GÜNDEM
    Haberler >Gündem>Üstü açÄ±k araçta giden 2 kuzene dehÅŸeti yaÅŸattÄ±!

    ÃœstÃ¼ aÃ§Ä±k araÃ§ta giden 2 kuzene dehÅŸeti yaÅŸattÄ±!

    Osman ÅžÄ°ÅžKO / DHAÂ
    30.06.2018 - 16:17 | Son GÃ¼ncelleme:

    Trabzon'un Ortahisar ilÃ§esinde, kamyonetin sÄ±kÄ±ÅŸtÄ±rdÄ±ÄŸÄ± Ã¼stÃ¼ aÃ§Ä±k spor otomobil,Â sÃ¼rÃ¼cÃ¼sÃ¼nÃ¼n kontrolÃ¼nden Ã§Ä±karak takla attÄ±. Kazada, sÃ¼rÃ¼cÃ¼ Gizem Ä°lik (26) ile kuzeni Eray Ã‡olak (15)Â yaralandÄ±. Polisin takibi sonucu yakalanan kamyonetÂ sÃ¼rÃ¼cÃ¼sÃ¼ T.Z.T.'nin 2.60 promilÂ alkollÃ¼ olduÄŸu ve daha Ã¶nce ehliyetine el konulduÄŸu ortaya Ã§Ä±ktÄ±.Â 

    Kaza, Ã¶nceki gece Ortahisar ilÃ§esi AkyazÄ± tÃ¼nel Ã§Ä±kÄ±ÅŸÄ±nda meydana geldi. Ä°ddiaya gÃ¶re T.Z.T. yÃ¶netimindeki 61 JB 814 plakalÄ± kamyonetle, Gizem Ä°lik'in kullandÄ±ÄŸÄ± 61 AG 306 plakalÄ± Ã¼stÃ¼ aÃ§Ä±k spor aracÄ± sÄ±kÄ±ÅŸtÄ±rdÄ±. Kamyonetin saÄŸ tarafÄ±ndan Ã§arptÄ±ÄŸÄ± otomobil sÃ¼rÃ¼cÃ¼sÃ¼nÃ¼n kontrolÃ¼nden Ã§Ä±karak bariyerlere Ã§arptÄ± ve takla attÄ±. Kazada, Gizem Ä°lik ile dayÄ±sÄ±nÄ±n oÄŸlu Eray Ã‡olak araÃ§tan savruldu. Haber verilmesi Ã¼zerine olay yerine saÄŸlÄ±k ekipleri sevk edildi. Ekipler, yaralÄ±larÄ± ambulansla Fatih Devlet Hastanesi'ne kaldÄ±rdÄ±. Butik iÅŸletmecisi Gizem Ä°lik ile Eray Ã‡olak tedavi altÄ±na alÄ±ndÄ±.Â Â Â 

    Olay yerinden geÃ§en sivil polis ekiplerinin takibe aldÄ±ÄŸÄ± kamyonet sÃ¼rÃ¼cÃ¼sÃ¼ kaÃ§maya Ã§alÄ±ÅŸÄ±rken durduruldu. SÃ¼rÃ¼cÃ¼, T.Z.T. gÃ¶zaltÄ±na alÄ±nÄ±rken kamyonette iÃ§ki ÅŸiÅŸeleri bulundu. 2.60 promilÂ alkolÃ¼ olduÄŸu belirlenen T.Z.T.'nin daha Ã¶ncede ehliyetine el konulduÄŸu Ã¶ÄŸrenildi. Kazayla ilgili soruÅŸturma sÃ¼rÃ¼yor.

    ÃœstÃ¼ aÃ§Ä±k araÃ§ta giden 2 kuzene dehÅŸeti yaÅŸattÄ±

    ÃœstÃ¼ aÃ§Ä±k araÃ§ta giden 2 kuzene dehÅŸeti yaÅŸattÄ±

    Etiketler: kuzen , trabzon , son dakika , haberler
    Son Dakika Haberler
    ï»¿

    EN Ã‡OK OKUNAN HABERLER

      Sayfa BaÅŸÄ±
      HÃ¼rriyete Reklam Ver
      HÃ¼rriyet sondakika haber ios uygulamasÄ±HÃ¼rriyet sondakika haber android uygulamasÄ±
      TÃ¼rkiye'den ve DÃ¼nyaâ€™dan son dakika haberler, kÃ¶ÅŸe yazÄ±larÄ±, magazinden siyasete, spordan seyahate bÃ¼tÃ¼n konularÄ±n tek adresi hurriyet.com.tr; Hurriyet.com.tr haber iÃ§erikleri kaynak gÃ¶sterilmeden alÄ±ntÄ± yapÄ±lamaz, Kanuna aykÄ±rÄ± ve izinsiz olarak kopyalanamaz, baÅŸka yerde yayÄ±nlanamaz.
      • HÃ¼rriyet Emlak
      • HÃ¼rriyet Oto
      • YenibiriÅŸ
      • Yakala.co
      • HÃ¼rriyet TV
      • HÃ¼rriyet Aile
      • Mahmure
      Â© Copyright 2018 HÃ¼rriyet Gazetecilik ve MatbaacÄ±lÄ±k A.ÅžHÃ¼rriyet KurumsalBize UlaÅŸÄ±nYatÄ±rÄ±mcÄ± Ä°liÅŸkileri