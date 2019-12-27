Alkollü şoföre cinayetten 25 yıl hapis

27 Nisan günü İzmir'de, kırmızı ışık ihlali yapan Bekir Karaaslan’ın kullandığı araç, Akçay Caddesi’nde yolun karşısına geçmeye çalışan Gaziemir Şehit Mustafa Yaman Anadolu İmam Hatip Lisesi 11’inci sınıf öğrencisi Bürge Yolbilir (17) ve kuzeni M.G.’ye (15) çarptı. Bürge olay yerinde yaşamını yitirdi, M.G yaralandı. Olay yerinden kaçan sürücünün yakalandıktan sonra 0.83 promil alkollü olduğu tespit edilmişti.

İzmir 8’inci Ağır Ceza Mahkemesi’nde dün görülen karar duruşmasında Karaaslan, “Kimseyi görmedim. Hiçbir aileye bu acıyı yaşatmak istemezdim. Aileden özür dilerim” dedi. Mahkeme heyeti Karaaslana’a, ‘çocuğa karşı işlenmiş kasten öldürme’ suçundan ağırlaştırılmış müebbet cezası verdi. Olası kast indirimi nedeniyle ceza önce müebbete, duruşmadaki iyi hal nedeniyle de 25 yıla düşürüldü. Karaaslan’a, M.G.’nin yaralanması nedeniyle de 2 ay 15 gün hapis cezası verildi. Ailenin avukatı Mehmet Bostancı, kararı şöyle değerlendirdi: “Bu tarz davalarda çıkan kararlar, bilinçli taksir üzerinden çıktı. Şüpheliler, 5- 6 yıl ceza alıp kurtuluyordu. Eğer karar istinaf ve Yargıtay’dan da aynı şekilde geçebilirse caydırıcılık açısından Türkiye’de bir ilk olacak. Bu kararın ardından kimse, alkol ve sürat sebebiyle birinin ölümüne sebebiyet verip ‘Yanlışlıkla yaptım’ diyemeyecek. Sanık cinayetten ceza aldı. Caydırıcılık açısından inşallah kesinleşir.”