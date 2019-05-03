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Yıl 1948. Günlerden 1 Mayıs... Rotatifler, Türk basın tarihine damgasını vuracak Hürriyet için dönüyor ve Türkiyeyeni bir gazeteye uyanıyor.

1 Mayıs 1948’de okuyucusuyla buluşan Hürriyet, ilk günden bu yana "Tarafsız ve kaynağından doğru haber" ilkesinden ödün vermeksizin yayın yaşamını sürdürmekte, sektörünün öncü ve örnek gazetesi konumunu daha da öteye götürerek küresel bir medya markası olma iddiasıyla geleceğe uzanmaktadır.

O günden bugüne, ilk günkü heyecanı yitirmeden, "her sabah yeni bir gün başlar ve rotatifler döner" anlayışıyla kurumsallaşan Hürriyet, bugün Türkiye’nin en çok okunan gazetelerinden biri ve çok sesli bir toplumun aynasıdır. Birkitle gazetesi olarak, Türkiye’nin en ücra köşesindeki kahvehanelerden, ev kadınlarının mutfağına dek geniş bir okur kitlesiyle buluşmakta, basılı gazetesiyle her gün 1,4 milyon ki​şiye ulaşmaktadır. Küreselleşen dünya, değişen gazetecilik anlayışı çerçevesinde her platformda okurları ve paydaşlarıyla iletişim halinde olmayı ilke edinenHürriyet basılı gazetenin yanı sıra web-cep- tablet’den de günde milyonlarca kişiye erişmekte, ​​​68.yılında günlükortalama 3.​3 milyon ziyaretçiye ulaşmaktadır.

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İsmail Hakkı SEYMEN - Serkan AKKUŞ/BURSA, (DHA)
03.05.2019 - 06:32, Son Güncelleme:

Alkollü baba çocuklarını görmeye gitti! Mahalle sokağa döküldü

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Alkollü baba çocuklarını görmeye gitti! Mahalle sokağa döküldü

BURSA'da eşi Halime T.'den ayrılanin  eski eşiyle tartışınca mahalle sakinleri alkollü kocaya saldırdı. Arbade sırasında alkollü koca İhsan K. bıçakla yaralanırken, komşulardan birinin ise burnu kırıldı. 

Olay, gece saatlerinde merkez Osmangazi İlçesi Dikkaldırım Mahallesi Çantacı Sokak üzerinde meydana geldi. Alkollü olduğu iddia edilen İhsan K. çocuklarını görmek için ayrıldığı eşinin evine gitti. Eski eşi Halime T.'nin çocuklarını İhsan K.'ya göstermemesi üzerine ikili arasında tartışma çıktı.

MAHALLELİ SOKAĞA DÖKÜLDÜ

Bağırma seslerine uyanan mahalleli eline aldıkları sopa ve bıçaklarla sokağa döküldü. Eski eşini darp eden İhsan K.'yı gören vatandaşlar, "Hala neden buraya geliyorsun?" diyerek saldırdı. Kendisini kurtarmak isteyen İhsan K.,iddiaya göre eski komşularından Ali D.'nin burnu kırdı. Kanlar içerisinde yere yığılan Ali D. is eiddiaya göre belinden çıkardığı bıçakla İhsan K.'yı belinden bıçakladı. Bıçaklanan İhsan K. olay yerinden kaçarak mahalle kıraathanesinde bulunan arkadaşının yanına gitti. Burnu kırılan Ali D. ise olay yerine gelen sağlık ekipleri tarafından Muradiye Devlet Hastanes'ine kaldırıdı.

İhsan K. ise kendi imkanlarıyla Çekirge Devlet Hastanesi'ne gitti. Yaralıların sağlık durumlarının iyi olduğu öğrenildi. İhsan K. ile Ali D. tedavilerinin ardından polis ekipleri tarafından gözaltına alındı. Olayla ilgili soruşturma devam ediyor.

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