Alkol vücuttan ne zaman atılır?

İçki tüketen kişilerde; 0.2 promil alkol düzeyi geçildikten sonra bile belirgin gevşeme, dikkat dağılması ve koordinasyon eksikliği kişilerde göze çarpıyor. Vatandaşlar ise en çok alkol tüketiminin ardından ne zaman vücuttan atıldığını merak ediyor. İşte, konuya dair merak edilen ayrıntılar...

Bazen keyif almak bazen de stres atmak için başvurulan alkollü içkilerin kandan atılmasının oldukça uzun sürdüğü, üç büyük biranın kandan 5-6, küçük rakının da 8-9 saatte atılabildiği bildirildi. Uzmanlar, beş tek rakının 100 promile eşit olduğunu, bunun da vücuttan 10 saatten önce atılmasının mümkün olmadığını belirtiyor.

Alkolün etkisinin kiloya, yaşa, cinsiyete, içkinin aç-tok ve hızlı-yavaş içimine göre değiştiğini belirten uzmanlar, temiz hava ve egzersizin, kandan alkolün atılmasını hızlandırdığını söylüyor.

Pek çok kişinin alkol aldıktan sonra kahve içerek, egzersiz yaparak ya da biraz kestirerek içkinin vücuttan atılmasını hızlandırabileceği gibi yanlış bir düşünce içinde olduğunu belirten uzmanlar, bunların alkolün vücutta yakılmasına hiçbir etkisi olmadığını dile getiriyor.