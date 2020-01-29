Alkol cezası mahkemeden döndü

ISPARTA’da yaşayan ve bir şirkette pazarlama müdürü olarak çalışan Mehmet Altun’un (45) kullandığı otomobil, 14 Ocak’ta saat 02.45 sıralarında trafik polislerince Bahçelievler Mahallesi 143’üncü Cadde’de kurulan kontrol noktasında durduruldu. Alkolmetreyle yapılan ölçümde Mehmet Altun'a 0.73 promil alkollü olduğu gerekçesiyle 1128 TL para cezası kesilirken, ehliyetine 6 ay süreyle el konuldu. Sonrasında olay yerine çağırdığı bir arkadaşının direksiyonuna geçtiği aynı araçla hastaneye giden Mehmet Altun, alkol testi yaptırdı.

‘DAHA BİLİMSEL ÖLÇÜM’

Testte kanındaki alkol miktarının ‘0’ olduğu yönünde rapor verilen Altun, Isparta 1’inci Sulh Ceza Hâkimliği'ne idari para cezası ile sürücü belgesine el konulması kararına itiraz etti. Mahkemenin 22 Ocak’ta verdiği kararda, “Sağlık kuruluşunda yapılan ölçümün daha bilimsel ve doğru olduğu kabul edilerek itiraz edenin itirazı yerinde görülmektedir” denildi. İdari para cezası tutanağı ile sürücü belgesine el koyma tutanağının iptaline, idari para cezasının kaldırılmasına ve sürücü belgesinin iadesine karar verildi. Kararın ardından ehliyetine kavuşan ve cezası iptal edilen Mehmet Altun, “Alkol kullanmadığı halde ceza yiyen sürücülere, hiç vakit kaybetmeden en yakın hastaneye giderek kan tahlili yaptırmalarını öneriyorum” diye konuştu.