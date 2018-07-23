Alkali su nedir? Alkali su nasıl yapılır?

Bu dönemlerde oldukça popüler olan içeceklerin de başında gelen "mucizevi su" en dikkat çeken yanıyla "zayıflatan su" olarak da anılan alkali su, sağlıklı yaşam sırlarını yakından takip edenlerin bildiği bir içecek. Suyun ideal pH değerinin ve temizliğinin korunabilmesi için de suyu alkalileştirmek gerekiyor. Alkali suyun vücudu temizlediği, zayıflamaya yardımcı olduğu, vücudun pH dengesini sağladığı gibi daha bir sürü yararı anlatılıyor. Peki, suyun alkalileşmesi nasıl olur?

Alkali su nedir?

Satın aldığımız suların paketlerini ya da şişelerinin arkasındaki etiketlerin üzerinde pH değeri yazar. pH değeri, suyun içerisindeki hidrojen miktarını gösterir. İçerisindeki hidrojen miktarı ne kadar yüksekse pH değeri de o kadar yüksek olur. pH değerinin yüksek olması, suyun bazik bir yapıda olmasına da işarettir. Bir suyun pH değerinin yüksek olup olmadığını nasıl anlarız peki ?

Şişelerin arkasında yazan pH değeri 7'den yüksekse pH değeri yüksek yani alkali bir sudur. Bu da onun bazik olduğunu gösterir. pH değeri 7'nin altında ise asidik bir sudur ve pH değeri o kadar da yüksek değildir. Suyun pH değeri 7 ise bu onun nötr olduğunu gösterir.

Alkali suyun faydaları

Alkali su daha bazik bir yapıya sahip olduğu için vücudumuzdaki toksinlerin nötr hale gelmesini ve atılmasını sağlar. Bu sayede vücudumuzun temizlenmesine yardımcı olur. Vücudumuzdaki diğer zararlı maddelerin dışarıya daha hızlı atılmasına yardımcı olur. Sindirim sistemine destek olarak daha hızlı ve düzenli çalışmasına da yardımcı olur. Vücudumuzun pH dengesinin sağlanmasına da yardımcı olur. Cildimizi besler, yaşlanma belirtilerini azaltır ve cildi güzelleştirir. Hücrelerin daha çabuk yenilenmesine yardımcı olur. pH dengesini sağladığı için vücudun bağışıklık sisteminin daha güçlü olmasına da yardımcı olur. Ödem oluşumunu da engeller. Vücuttan toksinleri atma, ödemi engelleme gibi özellikleri olduğu için zayıflamaya da yardımcı olur.

Alkali su nasıl yapılır?

Suyun alkali hale gelmesi için birkaç malzeme yeterli olacaktır. İlki limon. 1 adet limonu dilimleyerek suyun içerisine attın ve 8 saat kadar bekletin. Beklettikten sonra içerisine 2 litre suya 1 çay kaşığı olacak şekilde deniz tuzu ilave edin ve güzelce karıştırın. Bu şekilde suyunuzun pH değeri yükselecek ve alkali hale gelecektir.

Karbanotlı alkali su nasıl hazırlanır?

İkinci yöntem ise suyunuzun içerisine karbonat koymak. 1,5 litre suya 1 çay kaşığı karbonat ilave edin ve karıştırın. Bu şekilde birkaç saat bekletin ve tüketin.

UYARI: İngiliz karbonatının bazı insanlar üzerinde yan etkisi görülmüştür. İngiliz karbonatını kullanmadan önce mutlaka doktora danışın.

Alkali su zayıflatır mı?

En çok merak edilen sorulardan bir diğerine de yanıt verelim. ''Alkali su zayıflatır mı?'' diye soranlarınıza tek başına alkali su içmek zayıflatmaz sadece zayıflamanıza yardımcı olur. Düzenli beslenmenin ve sporun yanında en büyük zayıflama destekçilerinizden biridir. Çünkü vücuttan toksinleri arındırır. Ödem oluşumunun önüne geçer ve sindirim sistemine destektir. Bu yollarla zayıflamaya yardımcıdır