Alışverişin güvenli olduğu internet sitelerinde, site adresinin yazdığı yerde hangi simge bulunur?
Güvenli alışveriş ortamını sağlayabilmek için sürekli geliştirilen alt yapılar, son kullanıcının sorunsuzca alışverişini tamamlamasına olanak sağlıyor. Alışverişin güvenli olduğu internet sitelerinde, site adresinin yazdığı yerde bulunan SSL sertifika bilgileri, alışverişin güvenli bir şekilde devam ettirilebileceğinin göstergesidir. İşte, alışverişinizin güvenli olup olmadığını anlayabileceğiniz bazı detaylar
Alışverişin güvenli olduğu internet sitelerinde, site adresinin yazdığı yerde yer alan yeşil asma kilit simgesi, sitenin güvenli olduğuna dair bilgiler vermektedir. Tarayıcı çubuğundaki yeşil kilit ve https'deki "s", bir sitenin her dilde güvenli olduğunu gösterir.
İnternet tarayıcıların herhangi bir yerinde görülen asma kilit resmi, o siteye yapılan bağlantının SSL/TLS ile şifreli bir şekilde yapıldığını göstermektedir. Bazı tarayıcılarda bu asma kilit ikonuna tıklanarak SSL sertifikasının kimden alındığı, sitenin açık anahtar değeri, geçerlilik süresi, özet algoritması ve versiyon bilgisi gibi bilgiler görüntülenebilir.
SSL 3.0'ın çalışma prensibi açık anahtarlı şifrelemeye dayanmaktadır. SSL kısaca şu şekilde çalışmaktadır:
Kullanıcı, internet sunucusundan güvenli bir bağlantı isteğinde bulunur,
İnternet sunucusu, kullanıcıya sertifikasıyla birlikte açık anahtarını (public key) gönderir,
Kullanıcının kullandığı internet tarayıcısı, sunucunun göndermiş olduğu bu sertifikanın güvenilir bir sertifika otoritesinden gelip gelmediğini ve sertifikanın geçerli olup olmadığını kontrol eder,
Kullanıcının kullandığı internet tarayıcısı rastgele bir simetrik şifreleme anahtarı üretir. Daha sonra internet sunucusunun açık anahtarını (public key) kullanarak bu simetrik şifreleme anahtarını şifreler ve bağlanmaya çalıştığı internet sunucusuna gönderir,
İnternet sunucusu, kendi açık anahtarıyla (public key) şifrelenmiş olan bu mesajı kendi özel anahtarıyla (private key) çözerek simetrik anahtarı elde eder,
İnternet sunucusu bundan sonra kullanıcıya göndereceği verileri elde etmiş olduğu bu simetrik anahtarı kullanarak gönderir,
Kullanıcı aynı simetrik anahtarla internet sunucusundan gelen verileri çözerek internet sayfasını güvenli bir şekilde görüntüler.
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