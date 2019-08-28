Alışveriş merkezinin önünde dehşeti yaşadı

MENÜ
HÜRRİYET.COM.TR'YE DÖN
ANA SAYFA
HÜRRİYET KURUMSAL

Yıl 1948. Günlerden 1 Mayıs... Rotatifler, Türk basın tarihine damgasını vuracak Hürriyet için dönüyor ve Türkiyeyeni bir gazeteye uyanıyor.

1 Mayıs 1948’de okuyucusuyla buluşan Hürriyet, ilk günden bu yana "Tarafsız ve kaynağından doğru haber" ilkesinden ödün vermeksizin yayın yaşamını sürdürmekte, sektörünün öncü ve örnek gazetesi konumunu daha da öteye götürerek küresel bir medya markası olma iddiasıyla geleceğe uzanmaktadır.

O günden bugüne, ilk günkü heyecanı yitirmeden, "her sabah yeni bir gün başlar ve rotatifler döner" anlayışıyla kurumsallaşan Hürriyet, bugün Türkiye’nin en çok okunan gazetelerinden biri ve çok sesli bir toplumun aynasıdır. Birkitle gazetesi olarak, Türkiye’nin en ücra köşesindeki kahvehanelerden, ev kadınlarının mutfağına dek geniş bir okur kitlesiyle buluşmakta, basılı gazetesiyle her gün 1,4 milyon ki​şiye ulaşmaktadır. Küreselleşen dünya, değişen gazetecilik anlayışı çerçevesinde her platformda okurları ve paydaşlarıyla iletişim halinde olmayı ilke edinenHürriyet basılı gazetenin yanı sıra web-cep- tablet’den de günde milyonlarca kişiye erişmekte, ​​​68.yılında günlükortalama 3.​3 milyon ziyaretçiye ulaşmaktadır.

YENİBİRİŞ

Çok uluslu büyük şirketlerden, kobilere, startup’lardan ik danışmanlarına 155 Bini aşkın firma Yenibiriş’i tercihediyor. Yenibiriş ile kolayca ilan verebilir, aradığınız adaya hızla ulaşabilirsiniz..

YAKALA.CO

yakala.co, yaşadığın şehri keşfetmen, gitmek istediğin yere gitmen, almak istediğin şeyi alman için bütçeni ikiyekatlar. Çünkü yakala.co’da yer alan fırsatlar, genel fiyatının yarısı seviyesindedir. Hatta birçok zaman %50’ninde üzerinde bir indirimle karşılaşırsın.

Süper lüks yerler, kültürel, sportif, eğlenceli ve öğretici etkinlikler, her gün yenilenen yakala.cofırsatlarında seni bekliyor olacak.

İster Boğazın yanı başında yemek, eğlence veya lüks yatla gezi veya masaj keyfi ister Ege’de Akdeniz’de veyayurt dışında tatil ister son teknoloji bir ürün! yakala.co’da bunların hepsine çok sürpriz fiyatlarla sahipolabilirsin…

yakala.co’da mutlaka kendine göre bir fırsat bulursun. Bir Hürriyet iştiraki olan yakala.co’nun daima seninmutluluğunu sağlamak için çalıştığını sakın unutma!

KURUMSALKURUMSALKURUMSAL

HÜRRİYET'E BAĞLI KAL

Hesap Oluştur veya Giriş Yap
Hürriyet gazetesi uygulamalasını Apple Store'dan indirin
Hürriyet gazetesi uygulamalasını Google Play'den indirin
e-gazete

E-Gazete ile tüm gelişmeler, bilgisayar, tablet ve telefonunda.

ABONE OL
Bülten Abonelikleri

Hürriyet haberlerinden geri kalma, tüm aboneliklerini yönet ve abone ol.

BÜLTENLERİNİ YÖNET
HaberlerGündem HaberleriAlışveriş merkezinin önünde dehşeti yaşadı
GeriGündem Alışveriş merkezinin önünde dehşeti yaşadı
MENÜ
  • Yazdır
  • A
    Yazı Tipi
  • Yorumlar
    0
    • Yazdır
    • A
      Yazı Tipi
Sıradaki Haber

Gündem
İHA
28.08.2019 - 09:46, Son Güncelleme:

Alışveriş merkezinin önünde dehşeti yaşadı

  • Yazdır
  • A
    Yazı Tipi
  • Yorumlar
    0
    • Yazdır
    • A
      Yazı Tipi
Alışveriş merkezinin önünde dehşeti yaşadı

İstanbul, Şişli'de bir alışveriş merkezinin önünde geri manevra yapan otomobil sürücüsü, bir anlık dikkatsizliği sonucu yolda yürüyen genç bir kadına çarptı. Yürekleri ağza getiren kaza güvenlik kamerasına yansıdı. 

4
  • Şişli’de genç kadının ölümden döndüğü kaza kamerada
  • Şişli’de genç kadının ölümden döndüğü kaza kamerada
  • Şişli’de genç kadının ölümden döndüğü kaza kamerada
  • Şişli’de genç kadının ölümden döndüğü kaza kamerada
Haberle ilgili daha fazla fotoğraf için galeriyi ziyaret edin.

Olay, 2 Ağustos Cuma günü saat 10.00 sıralarında Şişli Esentepe Büyükdere Caddesi üzerindeki bir alışveriş merkezinin önünde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, sabah saatlerinde genç bir kadın AVM’den çıkarak iş yerine doğru yola koyuldu.

Kadın yolda yürüdüğü esnada otomobilin sürücüsü geri manevra yaparak gelmeye başladı. Manevrasını sürdüren sürücü bir süre sonra arkasında yürüdüğünü fark etmediği kadına çarptı. Kadın çarpmanın etkisiyle dengesini kaybederek yere düştü ve başından yaralandı.

Kazayı gören çevredeki vatandaşlar, AVM’nin güvenlik görevlileri ve otomobil sürücüsünün kadına çarptığını gören cip sürücüsü de koşarak olay yerine geldi

Vatandaşlar kaza nedeniyle şok geçiren genç kadını sakinleştirmeye çalıştı. Çevredekilerin ihbarı üzerine yaralı kadın, olay yerine gelen sağlık ekiplerinin ilk müdahalesinin ardından ambulansla hastaneye kaldırılarak tedavi altına alındı.

Kaza anı ise güvenlik kameralarına saniye saniye yansıdı. Görüntülerde, otomobil sürücüsü önündeki cipe yola vermek için geri manevra yapıyor. O esnada AVM’den çıkan kadın otomobilin arkasından yürümeye başlıyor.

Bir süre sonra otomobil kadına çarpıyor. Kadın çarpmanın etkisiyle yere düşerek yaralanıyor. Kazayı gören kişiler koşarak kadının yanına geliyor. Kadın ise kazanın şokuyla ayağa kalkmaya çalışıyor. 

“CİDDİ BİR YARALANMAYA SEBEP OLABİLİRDİ”

Kaza hakkında konuşan Rıdvan Etke, “AVM’nin önünde araç sürücüsü öndeki araca yol vereceğim diye bir anda geri geri gelmeye başladı. İnsanlar sağdan ve soldan ‘hop’ dediyse de adam fark edemedi. Arkası dönük olan bayana bir anda vurarak yere düşmesine sebep oldu.

Tabi ki dikkatsizlik, dikiz aynalarından kontrol etmesi lazım. Bir anda geri gelinmez ki orası AVM’nin önüdür.

Ciddi bir yaralanmaya sebep olabilirdi. Kafasını asfaltı bir yere vursa, çok ciddi sakatlanma ya da beyin kanaması geçirip ölümle sonuçlanabilirdi” dedi.

Öte yandan olay yerine gelen polis ekipleri ise kazayla ilgili çalışma başlattı. 

  • Yazdır
  • A
    Yazı Tipi
  • Yorumlar
    0
    • Yazdır
    • A
      Yazı Tipi
Haber Yorumlarını Göster
Haber Yorumlarını Gizle

Haber Gündemi

Sıradaki Haber
Kardeşi cinayete kurban gitti... Torbayı açınca şoka girdi
Emine Bulut'un şikayetini neden geri aldığı ortaya çıktı
Maltepe'de lüks otelde cinayet! Odasında öldürüp kaçtılar
Türkiye günlerce ambulans magandasını konuşmuştu! Bu kez kazaya neden oldu