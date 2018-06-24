Ara
MENÜ
Gündem Haberleri
GÜNDEM
    Haberler >Gündem>Alışveriş için geldi, öldürüldü

    Alışveriş için geldi, öldürüldü

    İHA
    24.06.2018 - 07:30 | Son Güncelleme:

    Ankara’da ikinci el eşya alım-satım işi yapan bir kişi eşya almaya gittiği adreste kimliği belirsiz kişilerin bıçaklı saldırısı sonucu hayatını kaybetti.

    Mamak ilçesinde akşam saatlerinde meydana gelen olayda, Şahintepe Mahallesi’ndeki bir adrese eşya almak için gelen spotçu Ali Ö., burada henüz kimliği belirlenemeyen kişilerin saldırısına uğradı. Bina içinde bir süre yaşanan arbedenin giderek şiddetlenmesi sonucu saldırganlar, bıçaklarına sarıldı. Vücudunun çeşitli yerlerinden bıçak yarası alan Ali Ö. yerde hareketsiz kalırken, saldırganlar olay yerini terk etti.

    Arbedeye şahit olan apartman sakinleri, ilgili yerlere ihbarda bulundu. Kısa süre içinde belirtilen adrese çok sayıda polis ve 112 acil servis ekibi sevk ekibi sevk edildi. Sağlık ekiplerinin yaptığı inceleme sonucunda Ali Ö.’nün olay yerinde hayatını kaybettiği anlaşıldı. Binadaki güvenlik kameralarının görüntülerini inceleyen polis ekipleri, firari katil zanlılarının yakalanması için harekete geçti. Olay yerini şerit çekerek kapatan polis, görgü şahitlerinin ifadelerine başvurdu. Daha sonra
    adrese sevk edilen Olay Yeri İnceleme ve Cinayet Büro amirliklerine bağlı ekipler, bina içinde ve ceset üzerinde çalışma yaptı.

    Evli ve 2 çocuk babası olduğu öğrenilen Ali Ö.’nün yakınları, acı haberi alarak olay yerine geldi. Bina önünde gözyaşı döken yakınlara, sağlık ekiplerince müdahalede bulunuldu. Savcılık incelemesinin ardından, Ali Ö.’nün cansız bedeni belediyeye ait cenaze aracıyla morga kaldırıldı. Olayla ilgili soruşturma sürüyor.

    Etiketler: ankara , son dakika , haberler
    Son Dakika Haberler
    ﻿

    EN ÇOK OKUNAN HABERLER

      Sayfa Başı
      Hürriyete Reklam Ver
      Hürriyet sondakika haber ios uygulamasıHürriyet sondakika haber android uygulaması
      Türkiye'den ve Dünya’dan son dakika haberler, köşe yazıları, magazinden siyasete, spordan seyahate bütün konuların tek adresi hurriyet.com.tr; Hurriyet.com.tr haber içerikleri kaynak gösterilmeden alıntı yapılamaz, Kanuna aykırı ve izinsiz olarak kopyalanamaz, başka yerde yayınlanamaz.
      • Hürriyet Emlak
      • Hürriyet Oto
      • Yenibiriş
      • Yakala.co
      • Hürriyet TV
      • Hürriyet Aile
      • Mahmure
      © Copyright 2018 Hürriyet Gazetecilik ve Matbaacılık A.ŞHürriyet KurumsalBize UlaşınYatırımcı İlişkileri