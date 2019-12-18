Alişar isminin anlamı nedir? Alişar ne demek?
Bebek bekleyen ve çocuklarına farklı bir isim vermek isteyen anne ve babalar, Alişar isminin anlamını internette merak ediyor. Türkiye'de bir yerleşim biriminin de ismi olan Alişar kelimesi Ali isminin halk dilinde değişmiş biçimi olarak da kullanılır. Peki, Alişar isminin anlamı nedir? Alişar ne demek?
Alişar isminin anlamı özellikle Kuruluş Osman dizisinde yer alan karakterle beraber gündeme geldi. Alişar adının kelime ve sözlük anlamını merak edenler, Alişar ne anlama gelir sorusuna yanıt arıyor. İşte, Alişar ismiyle ilgili ayrıntılı bilgiler.
Alişar Yerleşim Merkezi olarak kullanılan bir kelimedir. Yozgat ilinde ortaya çıkarılan ve Anadolu'nun tam bir kronolojisini göstermesi bakımından büyük önem taşıyan höyük demektir.
ALİŞAR TARİHTE KİMDİR?
Alişar bey Germiyanoğlu beyliğinin başıdır ve Kütahya Bey’i olarak bilinir. Kütahya bölgesine hakim olan Germiyanoğulları ile Kayıların yakın dostluğu vardır.
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