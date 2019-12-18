Alişar isminin anlamı nedir? Alişar ne demek?

Alişar isminin anlamı özellikle Kuruluş Osman dizisinde yer alan karakterle beraber gündeme geldi. Alişar adının kelime ve sözlük anlamını merak edenler, Alişar ne anlama gelir sorusuna yanıt arıyor. İşte, Alişar ismiyle ilgili ayrıntılı bilgiler.

ALİŞAR NE DEMEK?

Alişar Yerleşim Merkezi olarak kullanılan bir kelimedir. Yozgat ilinde ortaya çıkarılan ve Anadolu'nun tam bir kronolojisini göstermesi bakımından büyük önem taşıyan höyük demektir.

ALİŞAR TARİHTE KİMDİR?

Alişar bey Germiyanoğlu beyliğinin başıdır ve Kütahya Bey’i olarak bilinir. Kütahya bölgesine hakim olan Germiyanoğulları ile Kayıların yakın dostluğu vardır.