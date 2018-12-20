ALİKEV’den iz bırakan ajanda
Her sene farklı bir konuda hazırlanan geleneksel ALİKEV ajandalarının bu yılki teması ‘iz bırakanlar’. Geçtiğimiz yıllarda ‘barış’, ‘umut’ gibi konuların ele alındığı ve birçok ünlü ismin, yazar ve illüstratörün katkı sunduğu geleneksel ALİKEV ajandaları, 2019 yılında tasarımcı Gökçe Cantürk’ün dokunuşu ve gazeteci-yazar Anıl Mert Özsoy’un anlatımıyla hayat buluyor.
Gezi eylemleri sırasında Eskişehir’de dövülerek öldürülen Ali İsmail Korkmaz anısına kurulan ALİKEV’in 2019 İz Ajandası’nda 12 kahramanın öyküleri yer alıyor. Ajanda 12 önemli ismin biyografilerinden oluşuyor. Adını tarihe kazıyan bu öncü isimler arasında Mustafa Kemal Atatürk, Sabiha Bengütaş, Semiha Berksoy, Vecihi Hürkuş, Süreyya Ağaoğlu, Nazım Hikmet, Yaşar Kemal, Safiye Ali, Afife Jale, Abidin Dino, Refet Angın, Nezihe Muhiddin yer alıyor.
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