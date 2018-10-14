ALİKEV maratonu
Ali İsmail Korkmaz’ın yarım kalan düşlerini hayata geçirmek üzere kurulan Ali İsmail Korkmaz Vakfı, bu yıl 11 Kasım’da 40’ıncısı düzenlenecek Vodafone İstanbul Maratonu’nda Emel Anne ile birlikte gençlerin eğitimine katkı sağlamak üzere Ali İsmail Korkmaz Burs Fonu için koşacak.
ALİKEV, toplumsal barış ve eşitliğin var olduğu, insan-doğa ilişkileri de dâhil olmak üzere her türlü eşitsiz ilişkiden arınmış bir dünyayı, gençliğin katılımıyla kurarak Ali İsmail’in düşlerindeki özgür dünyayı hayata geçirmek misyonuyla kuruldu.
Toplanan bağışlarla burs desteği sağladıkları öğrenci sayısını 150’ye çıkarmayı hedefleyen ALİKEV, bugüne dek 114 öğrenciye eğitim bursu sağladı.
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