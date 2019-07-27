Alice Harikalar Diyarı eserinde Alice hangi hayvanı takip eder?
Alice Harikalar Diyarı eseri bilgi yarışmalarıyla gündeme gelmeye devam ediyor. Güven Bana programında iki yarışmacıya şu soru soruldu: Alice Harikalar Diyarı eserinde Alice hangi hayvanı takip eder? Yarışmadaki sorunun cevabını merak eden izleyiciler internet üzerinden araştırma yapıyor.
Alice Harikalar Diyarı eserinde Alice, tavşanı takip eder.
Alice Harikalar Diyarında (İngilizce orijinal ismi Alice's Adventures in Wonderland), Lewis Carroll mahlasını kullanan Charles Lutwidge Dodgson tarafından 1865 yılında yazılan, John Tenniel tarafından resimlendirilmiş kurgu romandır.
Alice Harikalar Diyarı konusu
Roman, Alice adında bir kız çocuğunun, bir tavşan deliğinden geçerek girdiği fantastik bir dünyada başından geçen hikâyeleri anlatır. Bu hikâyeler yoluyla yetişkinlerin dünyasının, saf, temiz bir çocuğun gözünden ne kadar saçma göründüğünü gözler önüne sermektedir.
Alice Harikalar Diyarında, dünya çocuk edebiyatının en tanınmış klasiklerinden birisi olarak kabul edilir. Ancak yalnızca çocuklara değil, yetişkinlere de hitap eden fantezi, roman, oyun ya da epik şiir olarak de değerlendirilmiştir. Viktorya döneminin politik ve dini çekişmelerini hicveden bir alegori, bir sembolizm olarak da görülmüştür.
Bir matematikçi olan ve çalıştığı okulun dekanı Henry Lidell ile arkadaş olan Dodgson’un, 1862’de bir piknikte Henry Lidell’in kızı Alice’e anlattığı öyküyü küçük kızın ısrarı üzerine kaleme aldığı ve eserin böylece ortaya çıktığı düşünülür Ancak yazar, "küçük kahraman" diye adlandırdığı ilham kaynağının gerçek bir çocuk olduğunu ısrarla reddetmiştir. Öykü, 1865’te kitap olarak yayımlandı ve olağanüstü başarı kazandı. Yazar, Kraliçe Viktorya’nın takdirini kazanan ve kendisini üne kavuşturan bu eserin devamı olarak 1872’de Aynanın İçinden adlı romanı yazmıştır.
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