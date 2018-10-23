Kazı alanında bulundu, büyük panik yaşandı

MENÜ
HÜRRİYET.COM.TR'YE DÖN
ANA SAYFA
HÜRRİYET KURUMSAL

Yıl 1948. Günlerden 1 Mayıs... Rotatifler, Türk basın tarihine damgasını vuracak Hürriyet için dönüyor ve Türkiyeyeni bir gazeteye uyanıyor.

1 Mayıs 1948’de okuyucusuyla buluşan Hürriyet, ilk günden bu yana "Tarafsız ve kaynağından doğru haber" ilkesinden ödün vermeksizin yayın yaşamını sürdürmekte, sektörünün öncü ve örnek gazetesi konumunu daha da öteye götürerek küresel bir medya markası olma iddiasıyla geleceğe uzanmaktadır.

O günden bugüne, ilk günkü heyecanı yitirmeden, "her sabah yeni bir gün başlar ve rotatifler döner" anlayışıyla kurumsallaşan Hürriyet, bugün Türkiye’nin en çok okunan gazetelerinden biri ve çok sesli bir toplumun aynasıdır. Birkitle gazetesi olarak, Türkiye’nin en ücra köşesindeki kahvehanelerden, ev kadınlarının mutfağına dek geniş bir okur kitlesiyle buluşmakta, basılı gazetesiyle her gün 1,4 milyon ki​şiye ulaşmaktadır. Küreselleşen dünya, değişen gazetecilik anlayışı çerçevesinde her platformda okurları ve paydaşlarıyla iletişim halinde olmayı ilke edinenHürriyet basılı gazetenin yanı sıra web-cep- tablet’den de günde milyonlarca kişiye erişmekte, ​​​68.yılında günlükortalama 3.​3 milyon ziyaretçiye ulaşmaktadır.

HÜRRİYET EMLAK

Hurriyetemlak.com emlak sektörünü tek bir çatı altında buluşturmayı hedefleyen, kesintisiz, yüksek kalitelihizmeti, güncel ve detaylı ilanları, haberleri ile emlak sektörünün nabzını tutan Hürriyet gazetesinin emlakplatformudur.

Ocak 2006 da profesyonel ekibi ile hızlı çalışmalarına başlayan hurriyetemlak.com Mart 2006 da siteyi emlakofislerine açmış ve 5 Nisan 2006 da 15 bin güncel ilan ile yayın hayatına başlamıştır.

YENİBİRİŞ

Çok uluslu büyük şirketlerden, kobilere, startup’lardan ik danışmanlarına 155 Bini aşkın firma Yenibiriş’i tercihediyor. Yenibiriş ile kolayca ilan verebilir, aradığınız adaya hızla ulaşabilirsiniz..

YAKALA.CO

yakala.co, yaşadığın şehri keşfetmen, gitmek istediğin yere gitmen, almak istediğin şeyi alman için bütçeni ikiyekatlar. Çünkü yakala.co’da yer alan fırsatlar, genel fiyatının yarısı seviyesindedir. Hatta birçok zaman %50’ninde üzerinde bir indirimle karşılaşırsın.

Süper lüks yerler, kültürel, sportif, eğlenceli ve öğretici etkinlikler, her gün yenilenen yakala.cofırsatlarında seni bekliyor olacak.

İster Boğazın yanı başında yemek, eğlence veya lüks yatla gezi veya masaj keyfi ister Ege’de Akdeniz’de veyayurt dışında tatil ister son teknoloji bir ürün! yakala.co’da bunların hepsine çok sürpriz fiyatlarla sahipolabilirsin…

yakala.co’da mutlaka kendine göre bir fırsat bulursun. Bir Hürriyet iştiraki olan yakala.co’nun daima seninmutluluğunu sağlamak için çalıştığını sakın unutma!

KURUMSALKURUMSALKURUMSALKURUMSAL

HÜRRİYET'E BAĞLI KAL

Hesap Oluştur veya Giriş Yap
Hürriyet gazetesi uygulamalasını Apple Store'dan indirin
Hürriyet gazetesi uygulamalasını Google Play'den indirin
e-gazete

E-Gazete ile tüm gelişmeler, bilgisayar, tablet ve telefonunda.

ABONE OL
Bülten Abonelikleri

Hürriyet haberlerinden geri kalma, tüm aboneliklerini yönet ve abone ol.

BÜLTENLERİNİ YÖNET
HaberlerGündem HaberleriKazı alanında bulundu, büyük panik yaşandı
GeriGündem Kazı alanında bulundu, büyük panik yaşandı
MENÜ
  • Yazdır
  • A
    Yazı Tipi
  • Yorumlar
    0
    • Yazdır
    • A
      Yazı Tipi
Sıradaki Haber

Gündem
Hüseyin COŞKUN / İSTANBUL, (DHA)
23.10.2018 - 10:11, Son Güncelleme:

Kazı alanında bulundu, büyük panik yaşandı

  • Yazdır
  • A
    Yazı Tipi
  • Yorumlar
    0
    • Yazdır
    • A
      Yazı Tipi
Kazı alanında bulundu, büyük panik yaşandı

EYÜSULTAN'da bulunan, İstanbul Büyükşehir Belediyesi'ne bağlı Alibeyköy Fidanlığı'nda yapılan kazı çalışması sırasında toprağa gömülü halde bir top mermisi bulundu. Fidanlığın bulunduğu cadde trafiğe kapatılırken, top mermisi fünye ile patlatıldı.

İstanbul Büyükşehir Belediyesi'ne bağlı olan Alibeyköy Fidanlığı'nda yürütülen kazı çalışmalarında dün saat 17.00 sıralarında işçiler toprağa gömülü halde bir top mermisi ile karşılaştı. İşçilerin ihbarı üzerine gelen asayiş ekipleri top mermisi hakkında bilgi alıp çevrede incelemelerde bulundu. İncelemelerin ardından olay yerine bomba imha uzmanı ekip sevk edildi. Edinilen bilgiye göre, fidanlığa giren uzman ekip top mermisi üzerinde inceleme yaptıktan sonra fünye ile kontrollü olarak patlatma kararı aldı. Kontrollü patlamadan önce fidanlığı çevreleyen Atatürk Caddesi trafiğe kapatıldı.

Kazı alanında bulundu, büyük panik yaşandı

SÜRÜCÜLER PANİK YAŞADI

Yolun kapatıldığı esnada bir sürücü, otomobiliyle kapalı yoldan geri dönmeye çalışırken, arkasında bulunan sürücüleri "Bomba varmış. Geri dönün. Çok fena bomba varmış" diyerek uyardı. Herhangi bir patlama sesi duyulmazken, Emniyet kaynaklarından alınan bilgiye göre, toprağa gömülü olan top mermisinin fünye ile patlatıldığı ve merminin boş olduğu öğrenildi.

Kontrollü patlamanın ardından yaklaşık yarım saat trafiğe kapalı olan Atatürk Caddesi'nin bir bölümü yeniden trafiğe açıldı.

 

SON 24 SAATTE YAŞANANLAR

Son 24 saatte ne oldu? (22.10.2018-2)
daha fazla video için
  • Yazdır
  • A
    Yazı Tipi
  • Yorumlar
    0
    • Yazdır
    • A
      Yazı Tipi
﻿
Yorumları Göster
Yorumları Gizle

İlginizi Çekebilecek Diğer Haberler

Sıradaki Haber

Suudiler bıraktı Hürriyet buldu: Otoparktaki Mercedes’in sırrı

Savcı babanın adalet isyanı: Saldırganın tutuklanması için kızım illa tecavüze mi uğramalıydı

Kadıköy'de dehşet: Bir kişi önüne geleni bıçakladı: 11 yaralı

Erdoğan’a EYT yanıtı: Sen çift maaş alırken iyi de vatandaş alırken kötü mü 