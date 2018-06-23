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    Alibeyköy Barajı'nda facia

    Taner YENER-Murat SOLAK (DHA
    23.06.2018 - 14:27 | Son Güncelleme:

    Yüzmek için Alibeyköy Barajı'na giren 3 çocuk boğulma tehlikesi yaşayınca çevredekiler yardıma koştu. 1 çocuk kurtarıldı. 2 kişi ise gözden kayboldu. Olay yerine sevk edilen ekipler arama çalışmalarını sürdürüyor.

    Edinilen bilgilere göre olay 12.00 sıralarında Alibeyköy barajında meydana geldi. Serinlemek için baraja giren üç çocuktan Şefik Yanak (8) ve Mustafa Altan (11) suda kayboldu. Nurullah Yanak (11) ise vatandaşlar tarafından güçlükle kıyıya çıkartıldı. İlk müdahalesi sağlık ekipleri tarafından yapılan çocuk, hastaneye kaldırıldı. İhbar üzerine olay yerine itfaiye ve polis ekipleri sevk edildi. Kaybolan çocukların yakınları da arama kurtarma çalışmalarına katılmak üzere baraja geldi. Ekipler, sinir krizi geçiren aileyi sakinleştirmekte güçlük çekti. İtfaiye ekiplerinin barajda arama kurtarma çalışmaları devam ediyor.

     

    Etiketler: Alibeyköy Barajı , boğulma , son dakika , haberler
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