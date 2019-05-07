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Yıl 1948. Günlerden 1 Mayıs... Rotatifler, Türk basın tarihine damgasını vuracak Hürriyet için dönüyor ve Türkiyeyeni bir gazeteye uyanıyor.

1 Mayıs 1948’de okuyucusuyla buluşan Hürriyet, ilk günden bu yana "Tarafsız ve kaynağından doğru haber" ilkesinden ödün vermeksizin yayın yaşamını sürdürmekte, sektörünün öncü ve örnek gazetesi konumunu daha da öteye götürerek küresel bir medya markası olma iddiasıyla geleceğe uzanmaktadır.

O günden bugüne, ilk günkü heyecanı yitirmeden, "her sabah yeni bir gün başlar ve rotatifler döner" anlayışıyla kurumsallaşan Hürriyet, bugün Türkiye’nin en çok okunan gazetelerinden biri ve çok sesli bir toplumun aynasıdır. Birkitle gazetesi olarak, Türkiye’nin en ücra köşesindeki kahvehanelerden, ev kadınlarının mutfağına dek geniş bir okur kitlesiyle buluşmakta, basılı gazetesiyle her gün 1,4 milyon ki​şiye ulaşmaktadır. Küreselleşen dünya, değişen gazetecilik anlayışı çerçevesinde her platformda okurları ve paydaşlarıyla iletişim halinde olmayı ilke edinenHürriyet basılı gazetenin yanı sıra web-cep- tablet’den de günde milyonlarca kişiye erişmekte, ​​​68.yılında günlükortalama 3.​3 milyon ziyaretçiye ulaşmaktadır.

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AA-DHA
07.05.2019 - 18:33, Son Güncelleme:

Ali Yerlikaya, İBB Başkan Vekilliği görevine başladı

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İçişleri Bakanlığı tarafından İstanbul Büyükşehir Belediye (İBB) Başkan Vekili olarak görevlendirilen İstanbul Valisi Ali Yerlikaya, görevine başladı.

İçişleri Bakanlığı'nca, İstanbul Büyükşehir Belediye (İBB) Başkan Vekili olarak görevlendirilen İstanbul Valisi Ali Yerlikaya, belediyenin Saraçhane'deki binasına geldi.

Ali Yerlikaya, İBB Başkan Vekilliği görevine başladı

Vali Yerlikaya'yı bina girişinde, İBB Genel Sekreteri Hayri Baraçlı, Genel Sekreter Yardımcısı Mevlüt Bulut, AK Parti İBB Grup Başkan Vekili ve Esenler Belediye Başkanı Mehmet Tevfik Göksu, İSKİ Genel Müdürü Fatih Turan ve İBB bürokratları karşıladı.

Ali Yerlikaya, İBB Başkan Vekilliği görevine başladı

Herhangi bir açıklama yapmayan Yerlikaya, başkanlık makamına geçti. 

Saat 18.15 sıralarında gelen Yerlikaya 1 saat 20 dakika kaldı. Yerlikaya gazetecilerin ’bir açıklamanız olacak mı?’ sorusuna ’İyi iftarlar’ yanıtını verdi.

Ali Yerlikaya, İBB Başkan Vekilliği görevine başladı

İBB’DEN AÇIKLAMA YAPILDI

İBB’den yapılan yazılı açıklamada, "İstanbul Valisi Ali Yerlikaya, İstanbul Büyükşehir Belediye Başkan Vekilliği görevine bugün itibariyle başladı" denildi.

Açıklamada şöyle devam etti:

"Yüksek Seçim Kurulu’nun 06 Mayıs 2019 tarihinde gerçekleştirdiği toplantıda İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanlığı seçimlerini yenileme kararı aldı. Karar üzerine İçişleri Bakanlığı tarafından İstanbul Valisi Ali Yerlikaya, İstanbul Büyükşehir Belediye Başkan Vekili olarak görevlendirildi. Yerlikaya, 23 Haziran 2019 Pazar günü yapılacak seçimlere kadar yürüteceği İBB Başkan Vekilliği görevine bugün itibariyle başladı. Başkanlık makamında yetkililerle bir süre sohbet eden Vali Yerlikaya, 23 Haziran Pazar günü yapılacak seçime kadar İstanbullulara hizmet etmek için gereken gayretin gösterileceğine inandığını bildirerek, bütün belediye personeline çalışmalarında kolaylıklar ve başarılar diledi"

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