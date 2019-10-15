Ali Topuz kimdir? Ali Topuz'un biyografisi
Eski bakanlardan Ali Topuz, 87 yaşında İstanbul'da vefat etti. Bu gelişmenin ardından Ali Topuz'un kim olduğu merak konusu oldu. Ali Topuz, 5 dönem İstanbul milletvekili seçilmiş, 37. Hükümet'te İmar ve İskan, 40. Hükümet'te Köyişleri, 42. Hükümet'te ise Köyişleri ve Kooperatifler Bakanlığı görevlerini yürütmüştü. İşte, Ali Topuz'un biyografisi...
Ali Topuz, 1932'de Rize Çayeli'nde doğdu. Baba adı Mustafa, anne adı Nazmiye'dir. Yüksek Mühendis Mimar; İstanbul Teknik Üniversitesi Mimarlık Fakültesi'ni bitirdi.
İstanbul Belediyesi, İller Bankası ve İstanbul İmar Planlama Müdürlüğü'nde çalıştı. Serbest mimarlık yaptı. Mimarlar Odası Merkez Yönetim Kurulu Üyesi, İstanbul Belediye Meclis Üyesi ve İmar Komisyonu Başkanı olarak görev yaptı. Yurtiçi ve yurtdışında büyük inşaat projeleri uyguladı. Türkiye İş Bankası Yönetim Kurulu Üyeliğinde bulundu. Türkiye Kızılay Derneği, Türkiye Çocuk Esirgeme Kurumu ve Darülacezeye Yardım Derneği'nde yönetim görevleri üstlendi. İstanbul Huzurevi ve çok sayıda dernek ve kuruluşun kurucuları arasında yer aldı.
15(IV), 16(V), 18, 20, 22. Dönem İstanbul Milletvekili. 37. Hükümet'te İmar ve İskân Bakanlığı, 40. Hükümet'te Köyişleri Bakanlığı, 42. Hükümet'te Köyişleri ve Kooperatifler Bakanlığı görevlerini yürüttü. 23. Dönem'de Karadeniz Ekonomik İşbirliği Parlamenter Asamblesi (KEİPA) Türk Grubu Üyesi oldu.
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