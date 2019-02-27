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Yıl 1948. Günlerden 1 Mayıs... Rotatifler, Türk basın tarihine damgasını vuracak Hürriyet için dönüyor ve Türkiyeyeni bir gazeteye uyanıyor.

1 Mayıs 1948’de okuyucusuyla buluşan Hürriyet, ilk günden bu yana "Tarafsız ve kaynağından doğru haber" ilkesinden ödün vermeksizin yayın yaşamını sürdürmekte, sektörünün öncü ve örnek gazetesi konumunu daha da öteye götürerek küresel bir medya markası olma iddiasıyla geleceğe uzanmaktadır.

O günden bugüne, ilk günkü heyecanı yitirmeden, "her sabah yeni bir gün başlar ve rotatifler döner" anlayışıyla kurumsallaşan Hürriyet, bugün Türkiye’nin en çok okunan gazetelerinden biri ve çok sesli bir toplumun aynasıdır. Birkitle gazetesi olarak, Türkiye’nin en ücra köşesindeki kahvehanelerden, ev kadınlarının mutfağına dek geniş bir okur kitlesiyle buluşmakta, basılı gazetesiyle her gün 1,4 milyon ki​şiye ulaşmaktadır. Küreselleşen dünya, değişen gazetecilik anlayışı çerçevesinde her platformda okurları ve paydaşlarıyla iletişim halinde olmayı ilke edinenHürriyet basılı gazetenin yanı sıra web-cep- tablet’den de günde milyonlarca kişiye erişmekte, ​​​68.yılında günlükortalama 3.​3 milyon ziyaretçiye ulaşmaktadır.

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İHA
27.02.2019 - 09:41, Son Güncelleme:

Ali Koç'un da aralarında bulunduğu iş insanlarını böyle dolandırmış

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Ali Koç'un da aralarında bulunduğu iş insanlarını böyle dolandırmış

Fenerbahçe Spor Kulübü Başkanı Ali Koç ve bazı iş insanlarının da aralarında bulunduğu 9 kişiyi, kendisini dönemin Cumhurbaşkanlığı Genel Sekreteri, Başbakan Yardımcısı ve milletvekili olarak tanıtıp ihtiyaç sahibi kişilere yardım topladıklarını söyleyerek dolandırdığı iddia edilen şüpheliye dava açıldı. İddianamede, şüpheli S.Y.’nin ‘nitelikli dolandırıcılık’ suçundan 90 yıla kadar hapsi istendi.

Dolandırıcılık suçundan çok sayıda sabıkası bulunan S.Y. (47) hakkında 2015 yılı içerisinde Fenerbahçe Spor Kulübü Başkanı Ali Koç, iş insanları Tavit Köletavitoğlu ile Mehmet Yiğit Şardan’ın da aralarında bulunduğu 9 kişiyi dolandırdığı iddiasıyla yürütülen soruşturma tamamlandı. Anadolu Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından hazırlanan iddianamede, Fenerbahçe Spor Kulübü Başkanı Ali Koç’un da aralarında bulunduğu 6 kişi müşteki, 3 kişi de mağdur olarak yer aldı.

“Yardım topladıklarını söyleyerek para istedi”

İddianamede, şüpheli S.Y.’nin, 2015 yılı içerisinde farklı numaralı hatlarla iş adamları, şirket yöneticisi ve sekreterleriyle irtibata geçerek kendisini dönemin Cumhurbaşkanlığı Genel Sekreteri Fatih Kasırga, Başbakan Yardımcısı Yalçın Akdoğan, milletvekilleri Osman Ören, Cengiz Yavilioğlu, Muzaffer Aslan ve Atatürkçü Düşünce Derneği yetkilisi olarak tanıttığı ve ihtiyaç sahibi kişilere yardım topladıklarını söyleyerek para talep ettiği anlatıldı.

Mağdur ve müştekilerin ise belirli miktardaki paraları şüpheli S.Y. ve olaydan sonra ölen annesi F.Y.’nin adına kayıtlı banka hesaplarına yatırdıkları kaydedildi.

36 bin 500 lira göndermişler

Fenerbahçe Spor Kulübü Başkanı Ali Koç tarafından hesaplarına 10 bin lira gönderildiği kaydedilirken, iş insanlarının da aralarında bulunduğu 8 kişi tarafından ise hesaplarına toplamda 26 bin 500 lira gönderildiği vurgulandı.

Suçlamaları kabul etmedi

UYAP üzerinden yapılan kontrolde, şüpheli S.Y.’nin benzer eylemleri nedeniyle hakkında kesinleşmiş ve sürmekte olan yargılamalar ile soruşturmalar bulunduğu, şüphelinin ise suçu işlemediği yönünde kendisini savunmaya yönelik ifade verdiği kaydedildi.

90 yıl kadar hapsi istendi

Şüpheli S.Y. hakkında 9 müşteki ve mağdura yönelik ayrı ayrı “nitelikli dolandırıcılık” suçundan toplamda 27 yıldan 90 yıla kadar hapis cezası istendi.

İddianame, gönderildiği Anadolu Ağır Ceza Mahkemesi’nce kabul edildi. Başka bir suçtan Artvin Kapalı Cezaevi'nde tutuklu bulunan şüpheli, önümüzdeki günlerde hakim karşısına çıkacak.

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