Ali Kırca'dan yıllar sonra ilk görüntü

Bir dönemin en dikkat çeken ekran yüzlerinden biri olan Ali Kırca uzun zamandır ortalarda görünmüyordu. Ali Kırca uzun bir aradan sonra ilk kez görüntülendi.

Ali Kırca perşembe günü Bahçeşehir Üniversitesi'ndeydi. Kırca, üniversitenin İletişim Fakültesi'nde öğrenim gören öğrencilerle bilgi, tecrübe ve 40 yıllık deneyimlerini paylaştı. Fotoğraflar fakültenin Twitter adresinden paylaşıldı.