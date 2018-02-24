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    Ali Kırca'dan yıllar sonra ilk görüntü

    Hürriyet Haber
    24.02.2018 - 11:12 | Son Güncelleme:

    Bir dönemin en dikkat çeken ekran yüzlerinden biri olan Ali Kırca uzun zamandır ortalarda görünmüyordu. Ali Kırca uzun bir aradan sonra ilk kez görüntülendi.

    Ali Kırca perşembe günü Bahçeşehir Üniversitesi'ndeydi. Kırca, üniversitenin İletişim Fakültesi'nde öğrenim gören öğrencilerle bilgi, tecrübe ve 40 yıllık deneyimlerini paylaştı. Fotoğraflar fakültenin Twitter adresinden paylaşıldı.

    Ali Kırcadan yıllar sonra ilk görüntü

    Ali Kırcadan yıllar sonra ilk görüntü

    Etiketler: Ali Kırca , Bahçeşehir Üniversitesi , Twitter , son dakika
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