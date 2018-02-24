Ali Kırca'dan yıllar sonra ilk görüntü

Ali Kırca perşembe günü Bahçeşehir Üniversitesi'ndeydi. Kırca, üniversitenin İletişim Fakültesi'nde öğrenim gören öğrencilerle bilgi, tecrübe ve 40 yıllık deneyimlerini paylaştı. Fotoğraflar fakültenin Twitter adresinden paylaşıldı.
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