Ali İsmail sanığı polis ‘şikâyetçi’ çıktı
İşadamı Osman Kavala’nın da aralarında olduğu 16 sanık hakkında ‘Türkiye Cumhuriyeti hükümetini ortadan kaldırmaya teşebbüs’ suçundan açılan davanın şikâyetçileri arasında, üniversite öğrencisi Ali İsmail Korkmaz’ı tekmeleyerek ölümüne yol açtığı için 10 yıl 10 ay hapis cezası alan eski polis Mevlüt Saldoğan da bulunuyor.
Saldoğan’ın, Korkmaz’a tekme attığı gece ayağına taş geldiği iddiasıyla aldığı darp raporu, Gezi davasında darbenin kanıtlarından sayıldı. İddianamedeki 746 kişilik müşteki listesinin 440. sırasında Saldoğan var. İddianamede Saldoğan ve bir grup şikâyetçi polis için “Grubun attığı taş, şişe ve bilyelerden dolayı çeşitli yerlerinden yaralandıkları, göstericilerin yaralama şeklinde gelişen eylemleri Türkiye Cumhuriyeti hükümetini ortadan kaldırmaya veya görevini yapmasını engellemeye teşebbüs suçunun cebir unsuru içinde kaldığı” belirtiliyor. Ali İsmail Korkmaz, 2-3 Haziran 2013’te Eskişehir’deki Gezi Parkı gösterilerinde, Saldoğan’ın yönlendirdiği polisler ve sivillerce dövülerek öldürülmüştü. Saldoğan, 10 yıl 10 ay hapis cezası almış ve polislikten ihraç edilmişti.
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