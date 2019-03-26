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Yıl 1948. Günlerden 1 Mayıs... Rotatifler, Türk basın tarihine damgasını vuracak Hürriyet için dönüyor ve Türkiyeyeni bir gazeteye uyanıyor.

1 Mayıs 1948’de okuyucusuyla buluşan Hürriyet, ilk günden bu yana "Tarafsız ve kaynağından doğru haber" ilkesinden ödün vermeksizin yayın yaşamını sürdürmekte, sektörünün öncü ve örnek gazetesi konumunu daha da öteye götürerek küresel bir medya markası olma iddiasıyla geleceğe uzanmaktadır.

O günden bugüne, ilk günkü heyecanı yitirmeden, "her sabah yeni bir gün başlar ve rotatifler döner" anlayışıyla kurumsallaşan Hürriyet, bugün Türkiye’nin en çok okunan gazetelerinden biri ve çok sesli bir toplumun aynasıdır. Birkitle gazetesi olarak, Türkiye’nin en ücra köşesindeki kahvehanelerden, ev kadınlarının mutfağına dek geniş bir okur kitlesiyle buluşmakta, basılı gazetesiyle her gün 1,4 milyon ki​şiye ulaşmaktadır. Küreselleşen dünya, değişen gazetecilik anlayışı çerçevesinde her platformda okurları ve paydaşlarıyla iletişim halinde olmayı ilke edinenHürriyet basılı gazetenin yanı sıra web-cep- tablet’den de günde milyonlarca kişiye erişmekte, ​​​68.yılında günlükortalama 3.​3 milyon ziyaretçiye ulaşmaktadır.

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İsmail SAYMAZ
26.03.2019 - 08:30, Son Güncelleme:

Ali İsmail sanığı polis ‘şikâyetçi’ çıktı

İsmail Saymaz
İsmail Saymaz
isaymaz@hurriyet.com.tr
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İsmail Saymaz
İsmail Saymaz
isaymaz@hurriyet.com.tr
Ali İsmail sanığı polis ‘şikâyetçi’ çıktı

İşadamı Osman Kavala’nın da aralarında olduğu 16 sanık hakkında ‘Türkiye Cumhuriyeti hükümetini ortadan kaldırmaya teşebbüs’ suçundan açılan davanın şikâyetçileri arasında, üniversite öğrencisi Ali İsmail Korkmaz’ı tekmeleyerek ölümüne yol açtığı için 10 yıl 10 ay hapis cezası alan eski polis Mevlüt Saldoğan da bulunuyor.

Saldoğan’ın, Korkmaz’a tekme attığı gece ayağına taş geldiği iddiasıyla aldığı darp raporu, Gezi davasında darbenin kanıtlarından sayıldı. İddianamedeki 746 kişilik müşteki listesinin 440. sırasında Saldoğan var. İddianamede Saldoğan ve bir grup şikâyetçi polis için “Grubun attığı taş, şişe ve bilyelerden dolayı çeşitli yerlerinden yaralandıkları, göstericilerin yaralama şeklinde gelişen eylemleri Türkiye Cumhuriyeti hükümetini ortadan kaldırmaya veya görevini yapmasını engellemeye teşebbüs suçunun cebir unsuru içinde kaldığı” belirtiliyor. Ali İsmail Korkmaz, 2-3 Haziran 2013’te Eskişehir’deki Gezi Parkı gösterilerinde, Saldoğan’ın yönlendirdiği polisler ve sivillerce dövülerek öldürülmüştü. Saldoğan, 10 yıl 10 ay hapis cezası almış ve polislikten ihraç edilmişti.

İsmail Saymaz
İsmail Saymaz
isaymaz@hurriyet.com.tr
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