Ali İsmail davasının sanığı ‘Gezi’nin mağduru’

POLİS memuru Mevlüt Saldoğan, Ali İsmail Korkmaz’ın ölümünün ardından yargılandı ve 13 yıl hapis cezası aldı. Meslekten atıldı. Cezaevinden çıktıktan sonra da Afyon’un Çay ilçesine yerleşti. İşadamı Osman Kavala’nın da sanıkları arasında yer aldığı Gezi Parkı darbe davasına bakan İstanbul 30. Ağır Ceza Mahkemesi Mevlüt Saldoğan’ın da ifadesine başvurdu. Bu ifadenin ardından da mağdur sıfatıyla davaya katılmasına karar verdi. Çay Asliye Ceza Mahkemesi’nde 28 Haziran 2019’da ifade veren Mevlüt Saldoğan, ‘darbe girişimi’ olarak nitelendirdiği Gezi Parkı olaylarını ‘yönlendiren’ herkesten şikâyetçi oldu. Saldoğan, kendisini de Gezi Parkı mağdurları arasında saydıran ve ilk kez ortaya çıkan ifadesinde şunları söyledi:

“Ali İsmail Korkmaz’ın ölümü nedeniyle beni sorumlu tuttular. 13 yıl ceza aldım. Yaklaşık dört yıl kapalı cezaevinde kaldım. 2016’da salıverildim. Bu olayla aile birliğim bozuldu, eşimden ayrıldım. Olay nedeniyle maddi ve manevi zararlarım oldu. Mesleki itibarımı, mesleki kariyerimi kaybettim. Sanıkların cezalandırılmasını istiyorum.”

ALİ İSMAİL’İN AİLESİ ŞİKÂYET ETTİ

Ali İsmail Korkmaz’ın ailesinin avukatı Ayhan Erdoğan dün HSK’ya başvurarak İstanbul 30. Ağır Ceza Mahkemesi’ni şikâyet etti. Mevlüt Saldoğan’ın Ali İsmail’in kafasına birden çok kez tekme atarak ölümüne neden olduğunu ve 13 yıl ceza aldığını anlatan Ayhan Erdoğan, dilekçesinde şu ifadelere yer verdi: “Mahkemenin Ali İsmail’i öldürmekten kurulan hükmü mağduriyet kabul etmesi, görevi kötüye kullanma suçunu aşarak mahkeme kararlarının kendisini bağlamadığı anlamını taşımaktadır. Hiçbir mahkeme Yargıtay’ca onanmasından sonra bir kararı tanımamazlık edemez. Bu cüreti nereden bulduklarını bilemiyoruz ancak hukuk sistemimizde böylesi bir yol bulunmamaktadır.”