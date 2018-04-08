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    Ali Haydar Öner kimdir?

    Hürriyet Haber
    08.04.2018 - 12:42 | Son Güncelleme:

    CHP eski Milletvekili Ali Haydar Öner, Ankara'da tedavi gördüğü hastanede hayatını kaybetti. Kişisel Gelişim Uzmanı ve Yaşam Koçu Saadet Şen’le evli olan Ali Haydar Öner, Isparta, Giresun ve Kırklareli illerinde valilik de yapmıştı. İşte Ali Haydar Öner’in hayatına ilişkin bilgiler

    Memur bir ailenin çocuğu olarak Ali Haydar Öner, 1948 yılında Kayseri-Sarız’da doğdu. İlköğrenimini Kayseri’nin Tomarza, Yahyalı ve Felâhiye ilçelerinde, orta öğrenimini parasız yatılı olarak Kayseri Lisesi’nde tamamladı. Siyasal Bilgiler Fakültesi Siyasetve İdare Bilimleri Bölümünden 1971–72 öğretim yılında mezun oldu. Mezuniyet sonrası Maiyet Memurluğu’na kadar burs karşılığı olarak İçişleri Bakanlığı Nüfus İşleri Genel Müdürlüğü Kadro Şubesi ile Genel Kurmay Hava Savunma Harekât Merkezi (ADOC- Air Defence Organizasion Center)’nde çalıştı.

     Ali Haydar Öner, Maiyet Memurluğu’nu Giresun’da yaptı. Askerlik dönemini de kapsayan bu görev sonucunda katıldığı 57.Dönem Kaymakamlık Kursu’nu “Üstün Derecede Başarı” notu ile bitirdi. Tomarza, Orhaneli, Gercüş, Karasu, Germencik, Erbaa, Tirebolu ve Bor Kaymakamlıklarında bulundu. Gercüş Kaymakamlığı sırasında Gercüş ve Hasankeyf Belediye Başkanlıklarını, Karasu Kaymakamlığı sırasında da Karasu Belediye Başkanlığı görevlerini üstlendi.

    1993–2000 yılları arasında Bayburt Valisi olarak görev yapmıştı. Giresun Valiliği ardından 17 Haziran 2004 tarihinde Çankırı Valiliği yaptı.Isparta Valiliği görevinden, 16 Aralık 2010 tarihli Bakanlar Kurulu Kararı ile Kırklareli Valiliği görevine atanan Vali Öner, 07 Ocak 2011 tarihinde görevine başlamıştı. Kişisel Gelişim Uzmanı ve Yaşam Koçu Saadet Şen’le evli olan Vali Öner’in ilk eşinden Aslınaz ve Aysu adlarında iki çocuğu ve Nazlıgül ile Çınar isminde iki torunu vardı.

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