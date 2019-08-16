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Yıl 1948. Günlerden 1 Mayıs... Rotatifler, Türk basın tarihine damgasını vuracak Hürriyet için dönüyor ve Türkiyeyeni bir gazeteye uyanıyor.

1 Mayıs 1948’de okuyucusuyla buluşan Hürriyet, ilk günden bu yana "Tarafsız ve kaynağından doğru haber" ilkesinden ödün vermeksizin yayın yaşamını sürdürmekte, sektörünün öncü ve örnek gazetesi konumunu daha da öteye götürerek küresel bir medya markası olma iddiasıyla geleceğe uzanmaktadır.

O günden bugüne, ilk günkü heyecanı yitirmeden, "her sabah yeni bir gün başlar ve rotatifler döner" anlayışıyla kurumsallaşan Hürriyet, bugün Türkiye’nin en çok okunan gazetelerinden biri ve çok sesli bir toplumun aynasıdır. Birkitle gazetesi olarak, Türkiye’nin en ücra köşesindeki kahvehanelerden, ev kadınlarının mutfağına dek geniş bir okur kitlesiyle buluşmakta, basılı gazetesiyle her gün 1,4 milyon ki​şiye ulaşmaktadır. Küreselleşen dünya, değişen gazetecilik anlayışı çerçevesinde her platformda okurları ve paydaşlarıyla iletişim halinde olmayı ilke edinenHürriyet basılı gazetenin yanı sıra web-cep- tablet’den de günde milyonlarca kişiye erişmekte, ​​​68.yılında günlükortalama 3.​3 milyon ziyaretçiye ulaşmaktadır.

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16.08.2019 - 08:32, Son Güncelleme:

Ali Emir bebeğin ölümünde paralı doktor faciası...

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Ali Emir bebeğin ölümünde paralı doktor faciası...

Ali Emir bebeğin ölümüyle ilgili Sağlık Bakanlığı harekete geçti. O gece hastanede nöbetçi görünen icapçı iki doktorun, yerlerine paralı “Samime” adlı yabancı uyruklu doktoru görevlendirdiği ortaya çıktı...

İki yıl önce evlenen Sema-Emir Şahin çiftinin 8 aylık bebeği Ali Emir'in ölümünün yankıları sürüyor. Önceki gün, "Bebeğim öldü, kim hesabını verecek" başlığının ardından aile, hem CİMER'e hem de Alo 184 İhbar Hattı'na ihmalleri bildirip sorumlularla ilgili soruşturma yapılmasını istedi.

İstanbul'da ünlü bir özel hastane zincirinin Halkalı'daki merkezinde 8 aylık Ali Emir bebeğin ölümüyle sonuçlanan ihmalde yeni gelişmeler yaşandı. O gece hastanede nöbetçi görünen icapçı iki doktorun, yerlerine paralı "Samime" adında yabancı uyruklu bir doktoru görevlendirdikleri belirlendi.

SAVCIYI 45 DAKİKA BEKLETTİLER

Sabah Gazetesi'nden Erhan Öztürk'ün haberine göre; Çocuklarının ölümü üzerine hastaneye önceki gün sabah saatlerinde gelen nöbetçi savcının, raporları ve verilen ilaçların yanı sıra yapılan tedaviyle ilgili bilgi istemesi üzerine ihmaller ortaya çıktı. Halkalı'da bulunan özel hastaneye gelen savcıyı yaklaşık 45 dakika bekleten görevliler, doktorların hastaneye gelmesini bekledi. Savcılık, çalışma izni olmayan, parayla nöbet tutan yabancı uyruklu doktor ve görevli hemşireleri ifadeye çağırdı. Öte yandan Sağlık Bakanlığı ve İl Sağlık Müdürlüğü olayla ilgili harekete geçti. Şahin ailesi, şimdi sorumlularla ilgili suç duyurusunda bulunmaya hazırlanıyor. Baba Emir Şahin, "O akşam görevli kim varsa isimlerini yazılı verin dedik. Onu da vermediler. Yapılan işlemlerin hiçbiri doğru düzgün sisteme de girilmemiş. Muhatap bulamadık. İşletme müdürü, 'Gerekli açıklama yapılacak' diyerek bizi oyaladı. Oğlumun ölümüne sebep olanlardan adalet önünde hesabını her türlü soracağım" dedi. 

AŞIRI İLAÇ YÜKLEMESİ BÖBREKLERİ ZORLAMIŞ

İsminin açıklanmasını istemeyen bir çocuk doktoru, konuyla ilgili şunları söyledi:

"Küçük yaşta çocuklara bu kadar ilaç yüklemesi farklı komplikasyonlara neden olur. Yapılan işlemlerin doktorun kontrolünde olması en doğrusu. Kesin sonuç otopside çıkar. Ancak çocuğun yaşının küçük olması, aşırı ilaç yüklemesinden dolayı böbreklerin ciddi riskle karşılaşması önemli bir ihtimal."

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