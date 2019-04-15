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HÜRRİYET KURUMSAL

Yıl 1948. Günlerden 1 Mayıs... Rotatifler, Türk basın tarihine damgasını vuracak Hürriyet için dönüyor ve Türkiyeyeni bir gazeteye uyanıyor.

1 Mayıs 1948’de okuyucusuyla buluşan Hürriyet, ilk günden bu yana "Tarafsız ve kaynağından doğru haber" ilkesinden ödün vermeksizin yayın yaşamını sürdürmekte, sektörünün öncü ve örnek gazetesi konumunu daha da öteye götürerek küresel bir medya markası olma iddiasıyla geleceğe uzanmaktadır.

O günden bugüne, ilk günkü heyecanı yitirmeden, "her sabah yeni bir gün başlar ve rotatifler döner" anlayışıyla kurumsallaşan Hürriyet, bugün Türkiye’nin en çok okunan gazetelerinden biri ve çok sesli bir toplumun aynasıdır. Birkitle gazetesi olarak, Türkiye’nin en ücra köşesindeki kahvehanelerden, ev kadınlarının mutfağına dek geniş bir okur kitlesiyle buluşmakta, basılı gazetesiyle her gün 1,4 milyon ki​şiye ulaşmaktadır. Küreselleşen dünya, değişen gazetecilik anlayışı çerçevesinde her platformda okurları ve paydaşlarıyla iletişim halinde olmayı ilke edinenHürriyet basılı gazetenin yanı sıra web-cep- tablet’den de günde milyonlarca kişiye erişmekte, ​​​68.yılında günlükortalama 3.​3 milyon ziyaretçiye ulaşmaktadır.

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Gündem
AA
15.04.2019 - 10:59, Son Güncelleme:

Ali Demir ikinci kez adliyeye sevk edildi

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Ankara merkezli 7 ildeki Fetullahçı Terör Örgütü (FETÖ) soruşturması kapsamında eski ÖSYM Başkanı Ali Demir'in de aralarında bulunduğu 8 şüphelinin gözaltı süreleri ikinci kez uzatıldı.

Ankara Cumhuriyet Başsavcılığınca, silahlı terör örgütü FETÖ/PDY'nin ÖSYM Başkanlığındaki yapılanmasıyla ilgili soruşturma kapsamında gözaltına alınan 24 zanlıdan 8'i adliyeye getirildi.

Sulh ceza hakimliğine çıkarılan şüphelilerin ikinci kez gözaltı sürelerinin uzatılmasına karar verildi.     

Adliyedeki işlemlerin ardından Demir ve diğer şüpheliler, emniyete götürüldü.        

Ankara Emniyet Müdürlüğü Mali Suçlarla Mücadele Şubesi ekiplerince düzenlenen operasyonda gözaltına alınan 24 zanlıdan 9'unun etkin pişmanlık hükümlerinden faydalandığı, 7'sinin de savcılık talimatıyla emniyetten serbest bırakıldığı öğrenildi.     

34 KİŞİ HAKKINDA GÖZALTI KARARI VERİLMİŞTİ     

Ankara Cumhuriyet Başsavcılığınca, silahlı terör örgütü FETÖ/PDY'nin ÖSYM Başkanlığındaki yapılanmasına yönelik soruşturma kapsamında 8 Nisan'da Ankara, İstanbul, Adana, Eskişehir, İzmir, Nevşehir ve Trabzon'da eş zamanlı operasyon düzenlenmişti.     

Operasyonda gözaltı kararı verilen 34 şüpheliden 24'ü Ankara Mali Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekiplerince gözaltına alınmıştı. Eski ÖSYM Başkanı Ali Demir, Bursa Kestel'de Organize Sanayi Bölgesi'ndeki tekstil firmasında yakalanmıştı. Gözaltına alınanlar arasında ÖSYM'de bilişim personeli, uzman ve tekniker olarak görev yapan 6 kişinin de yer aldığı belirtilmişti.     

Gözaltı kararı verilen şüphelilerden 9'unun örgütün haberleşme programı ByLock'u kullandıkları, bir kısmının ankesörlü telefonlardan ardışık ve periyodik olarak değişik tarihlerde örgüt yöneticileri tarafından arandıkları tespit edilmişti.     

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