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Yıl 1948. Günlerden 1 Mayıs... Rotatifler, Türk basın tarihine damgasını vuracak Hürriyet için dönüyor ve Türkiyeyeni bir gazeteye uyanıyor.

1 Mayıs 1948’de okuyucusuyla buluşan Hürriyet, ilk günden bu yana "Tarafsız ve kaynağından doğru haber" ilkesinden ödün vermeksizin yayın yaşamını sürdürmekte, sektörünün öncü ve örnek gazetesi konumunu daha da öteye götürerek küresel bir medya markası olma iddiasıyla geleceğe uzanmaktadır.

O günden bugüne, ilk günkü heyecanı yitirmeden, "her sabah yeni bir gün başlar ve rotatifler döner" anlayışıyla kurumsallaşan Hürriyet, bugün Türkiye’nin en çok okunan gazetelerinden biri ve çok sesli bir toplumun aynasıdır. Birkitle gazetesi olarak, Türkiye’nin en ücra köşesindeki kahvehanelerden, ev kadınlarının mutfağına dek geniş bir okur kitlesiyle buluşmakta, basılı gazetesiyle her gün 1,4 milyon ki​şiye ulaşmaktadır. Küreselleşen dünya, değişen gazetecilik anlayışı çerçevesinde her platformda okurları ve paydaşlarıyla iletişim halinde olmayı ilke edinenHürriyet basılı gazetenin yanı sıra web-cep- tablet’den de günde milyonlarca kişiye erişmekte, ​​​68.yılında günlükortalama 3.​3 milyon ziyaretçiye ulaşmaktadır.

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ANKARA
28.11.2019 - 08:00, Son Güncelleme:

Ali Babacan: Hedefimiz 2019 sonu partiyi kurmak

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Ali Babacan: Hedefimiz 2019 sonu partiyi kurmak

Yeni parti kurma hazırlığındaki Ali Babacan, ülkenin öncelikleri sorunlarına çözüm amacıyla projeler ürettiklerini belirterek, “Türkiye’nin bugün genel anlamda ifade özgürlüğü, adalet ve ekonomi sorunları var. Bunları çözmek için çalışacağız. Hedefimiz 2019 sonunda partiyi kurmak” dedi.

Habertürk’te Fatih Altaylı’nın sorularını yanıtlayan Babacan, özetle şunları söyledi: 

YENİ parti kurma hazırlığındaki Ali Babacan, ülkenin öncelikleri sorunlarına çözüm amacıyla projeler ürettiklerini belirterek, “Türkiye’nin bugün genel anlamda ifade özgürlüğü, adalet ve ekonomi sorunları var. Bunları çözmek için çalışacağız. Hedefimiz 2019 sonunda partiyi kurmak” dedi. Habertürk’te Fatih Altaylı’nın sorularını yanıtlayan Babacan, özetle şunları söyledi: 

SORUMLULUK HİSSETTİK

“AK Parti’den ayrılmam bir süreç. Kuruluşta önemli prensipler, değerler vardı. 2013 yılında başlangıç değerleri ve ilkeler arasında farklılıklar oluştu. 2019’a kadar ciddi mücadelemiz oldu. Türkiye’de her alanda sorunlar büyüdü. Üzerimizde ciddi sorumluluk hissettik. Sorumlulukla tekrar çalışmaya başladık. Sorumlu olduğumuz dönemdeki sorumluluktan kaçamayız. Reddi miras yapamayız. Günahıyla, sevabıyla içinde olduğumuz bir dönemdir. 

GÜL DESTEK VERİYOR

Abdullah Bey’le bizim kaygılarımız aynı. Ancak Cumhurbaşkanlığı’ndan ayrıldıktan sonra ‘Ben artık aktif siyasette yokum’ dedi. ‘Bundan sonra yeniden bir partide olmam’ dedi. Kendisi bizim çalışmalarımıza dışarıdan bilgi ve tecrübesiyle destek veriyor. Ancak nihai kararları biz veriyoruz. Partimiz farklı kesimlerin üzerinde ittifak kurulacağı bir çizgiyi oluşturmak amacında. Bu ana akım siyasi bir çalışma olacak. Ocaktan itibaren projeler geliyor. 2007 Anayasa oylaması olağanüstü şartlarda yapıldı. Anayasa değişikliği rahat tartışılamadı. Parti içinde ve Meclis’te de rahat tartışılamadı. O dönemde benden kampanyaya katılmam istendi, ben ‘Bunu savunamam’ dedim.”

TEPKİLER: AK PARTİ: DİKKATE ALACAĞIMIZ KONU DEĞİL

Ali Babacan’ın açıklamaları üzerine yapılan değerlendirmeler şöyle:

AK Parti Grup Başkan Vekili Bülent Turan, Hz. Ali’nin, “Şu iki insanı asla unutmayın. İhtiyaç anında yanınızda olanı, zor zamanda yalnız bırakanı!” sözünü paylaştı.

AK Parti Genel Başkan Yardımcısı Mahir Ünal “AK Parti olarak kendi istikametimizde yolumuza devam ediyoruz. O yüzden bizim dikkate alıp, üzerinde düşünmemizi ve konuşmamızı gerektiren bir konu olarak görmüyorum bu durumu” dedi.

CHP Trabzon Milletvekili Haluk Pekşen, “Babacan, ‘Türkiye’nin karanlık tünele girdiğini hissettik’ diyor. Anayasa’yı değiştirip, Türkiye’yi bu karanlık tünele kim soktu? Hazine garantili yandaş soygununa kim göz yumdu? Kaç yolsuzluğu yargıya taşıdın? Özelleştirme soygununda sen neredeydin?” mesajını paylaştı.

Cumhurbaşkanı Başdanışmanı Yiğit Bulut attığı tweet’te “Ali Babacan bütün bu işlere başlamadan 2014’ten bugüne her fırsatta sorduğum şu soruya cevap vermeli; Bank Asya’yı, Ziraat Bankası’na, FETÖ’nün 1.5 milyar doları cebine koyacağı şekilde satın almaya neden kalkıştın?” diye tepki gösterdi.

MHP Ordu Milletvekili Cemal Enginyurt, “Ali Babacan ‘karanlık bir tünele girdik’ diyor. Ülkeyi karanlık tünele sokup da bırakıp kaçanları sadece Allaha havale ediyorum” dedi.

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