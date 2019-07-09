Ali Babacan AK Parti’den istifa ettiğini açıkladı
Eski bakanlardan Ali Babacan, AK Parti Kurucu Üyeliği'nden istifa ettiğini açıkladı. Babacan, dilekçesini AK Parti Genel Merkezi’ne gönderdiğini duyurdu.
2001'de AK Parti’de kurucu üye olan Ali Babacan, 58. ve 59. hükümetlerde Ekonomiden Sorumlu Devlet Bakanlığı görevinde bulundu. 60. Hükümet’te ise Dışişleri Bakanı ve Avrupa Birliği ile müzakerelerde Başmüzakereci olarak görev yaptı. 2009’da gerçekleşen kabine değişikliğinden sonra Dışişleri Bakanlığı’nı Ahmet Davutoğlu’na devretmişti.
ALİ BABACAN KİMDİR
Babacan, 1967’de Ankara’da doğdu. 1985’te Türk Eğitim Derneği Ankara Koleji Vakfı Özel Lisesi’ni birincilikle bitirdi. 1989'da ODTÜ Endüstri Mühendisliği Bölümü’nden üniversite birincisi olarak mezun oldu. Babacan, 1990'da Fulbright bursunu kazanarak yüksek lisansını ABD’de Northwestern Üniversitesi Kellogg School of Management’de İşletme Dalında tamamladı. Yüksek lisans çalışmalarında Pazarlama, Organizasyon ve Uluslararası İş İdaresi dallarında uzmanlaştı.1992-1994 arasında ABD’de finans sektörünün yöneticilerine danışmanlık yapan özel bir şirkette çalıştı. 1994-2002 arasında Ankara’da özel sektörde iş hayatını sürdürdü.
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