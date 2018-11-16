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HÜRRİYET KURUMSAL

Yıl 1948. Günlerden 1 Mayıs... Rotatifler, Türk basın tarihine damgasını vuracak Hürriyet için dönüyor ve Türkiyeyeni bir gazeteye uyanıyor.

1 Mayıs 1948’de okuyucusuyla buluşan Hürriyet, ilk günden bu yana "Tarafsız ve kaynağından doğru haber" ilkesinden ödün vermeksizin yayın yaşamını sürdürmekte, sektörünün öncü ve örnek gazetesi konumunu daha da öteye götürerek küresel bir medya markası olma iddiasıyla geleceğe uzanmaktadır.

O günden bugüne, ilk günkü heyecanı yitirmeden, "her sabah yeni bir gün başlar ve rotatifler döner" anlayışıyla kurumsallaşan Hürriyet, bugün Türkiye’nin en çok okunan gazetelerinden biri ve çok sesli bir toplumun aynasıdır. Birkitle gazetesi olarak, Türkiye’nin en ücra köşesindeki kahvehanelerden, ev kadınlarının mutfağına dek geniş bir okur kitlesiyle buluşmakta, basılı gazetesiyle her gün 1,4 milyon ki​şiye ulaşmaktadır. Küreselleşen dünya, değişen gazetecilik anlayışı çerçevesinde her platformda okurları ve paydaşlarıyla iletişim halinde olmayı ilke edinenHürriyet basılı gazetenin yanı sıra web-cep- tablet’den de günde milyonlarca kişiye erişmekte, ​​​68.yılında günlükortalama 3.​3 milyon ziyaretçiye ulaşmaktadır.

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Ocak 2006 da profesyonel ekibi ile hızlı çalışmalarına başlayan hurriyetemlak.com Mart 2006 da siteyi emlakofislerine açmış ve 5 Nisan 2006 da 15 bin güncel ilan ile yayın hayatına başlamıştır.

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16.11.2018 - 13:48, Son Güncelleme:

Ali Ağaoğlu mahkemede anlattı: Seni yaşatmayız, savcımızı yedirmeyiz

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Ali Ağaoğlu mahkemede anlattı: Seni yaşatmayız, savcımızı yedirmeyiz

İş adamı Ali Ağaoğlu, FETÖ/PDY soruşturmaları kapsamında hakkında yakalama kararı bulunan eski Ergenekon savcısı Zekeriya Oz'ün kasası olduğu iddia edilen avukat Tayfun Aktaş'ın yargılandığı davada tanık olarak ifade verdi. Sanık Aktaş’ın beraberindekilerle birlikte ofisinde Zekeriya Öz’ün Dubai tatili masraflarına ilişkin eski tarihli makbuz istediklerini aktaran Ağaoğlu, “Savcımızı yedirmeyiz. Seni yaşatmayız” demeleri üzerine gelenleri ofisinden kovduğunu söyledi.

FETÖ/PDY soruşturmaları kapsamında hakkında yakalama kararı bulunan eski Ergenekon savcısı Zekeriya Öz’ün Dubai tatilinin masraflarının kendisi tarafından karşılandığına ilişkin Ali Ağaoğlu'ndan belge istediği ve Öz'ün kasası olduğu iddia edilen avukat Tayfun Aktaş'ın "silahlı terör örgütü üyeliği" suçundan yargılanmasına devam edildi. İstanbul 34. Ağır Ceza Mahkemesindeki duruşmada tutuklu sanık Tayfun Aktaş ile avukatları hazır bulundu. Duruşmada iş adamı Ali Ağaoğlu tanık olarak ifade verdi. Usulen tanıklık için yemin eden Ali Ağaoğlu, Zekeriya Öz’ün Dubai’ye tatile gönderilmesine ilişkin, “Halil İbrahim Demirhan, Zekeriya Öz’ü daha önceden tanıyormuş. Öz’ü daha önce de Dubai'de ağırlamış. Zekeriya Öz Demirhan’a 'Beni tekrar Dubai'de ağırla’ demiş. Halil İbrahim de bana 'Zekeriya Öz’ü Dubai’de ağırlayayım mı?’ diye sordu. Ben de ‘Gereğini yapın‘ dedim" dedi.

Ali Ağaoğlu adliyede
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"Seni yaşatmayız, savcımızı size yedirmeyiz’ denilince ofisimden kovdum"

Şirketin Ortadoğu temsilcisi Halil İbrahim Demirhan'ın tatil olayından sonra kendisini arayarak zor durumda olduğunu söylemesi üzerine Aytaç Ocaklı ve beraberindekileri ofisinde kabul ettiğini anlatan Ağaoğlu, “Görüşmede Zekeriya Öz’ün Dubai tatili için para elden ödenmiş gibi eski tarihli makbuz istediler. Görüşme sırasında sanık Tayfun Aktaş da daha sonra geldi. Görüşmede taleplerinin karşılanamayacağını, ödemelerin şirket tarafından yapıldığını söylememiz üzerine gerginlik yaşandı. Aytaç Ocaklı ve beraberindekiler küfürler ederek ‘Seni yaşatmayız. Bu iş burada kalmaz. Savcımızı size yedirmeyiz’ şeklinde sözler söylediler. Tayfun Aktaş’ın da aralarında bulunduğu kişileri ofisimden kovdum” dedi.

Ali Ağaoğlu’na daha sonra sanık avukatları sorularını yöneltti. Ofisinde gerçekleşen görüşmeye ilişkin güvenlik kamera kayıtlarını mahkemeye sunduğunu aktaran Ali Ağaoğlu, sorular üzerine, “Görüşme gergin bir şekilde geçti. Gelenlere istedikleri şekilde makbuz sunamayacağımızı söylemem üzerine gelenler ‘Ticari hayatını bitiririz. Seni yaşatmayız’ şeklinde sözler söyleyerek küfürler ettiler. Bunun üzerine kovdum. Bana küfreden kişilerin elini sıkacak kadar nezaketli değilim” dedi.

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