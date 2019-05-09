Alg patlaması (kızıl akın) nedir?
Türkiye'nin sahillerinde özellikle son zamanlarda denizin rengini kızıla boyayan, tek hücreli organizmaların aşırı derecede üremelerinden sonra toplu halde su yüzüne çıkmalarıyla alg patlamaları meydana geliyor. Gündemdeki alg patlaması haberleri ile beraber, vatandaşlar da alg patlaması diğer bir adla kızıl akın (Red-Tide) konusunda araştırma yapmaya başladı. Peki, alg patlaması nedir? İşte, o konu hakkında merak edilenler...
Son yıllarda, Çanakkale, Balıkesir(Bandırma) ve özellikle Bursa sahil kesimlerinde, deniz yüzeyinde oluşan sarı tabakalar meydana geliyor. Yaşanan bu görüntü kirliliğinin nedeni uzmanlar, sudaki oksijen seviyesinin azalması nedeniyle ölerek su yüzeyini kırmızı veya kahverengine dönüşmesi olarak anlatıyor. Peki, alg patlaması (kızıl akın) nedir? İşte, o konu hakkında bazı bilgiler.
ALG PATLAMASI NEDİR?
'Alg patlaması' olarak bilinen 'kızıl akın' (red-tide), sucul ekosistemlerde bir veya birkaç alg (fitoplankton) türünün, besin maddelerinin ortamdaki yoğunluklarının artmasına bağlı olarak popülasyonlarının artması, bununla birlikte sudaki oksijen seviyesinin azalması nedeniyle ölerek su yüzeyini kırmızı veya kahverengi bir görünüme sokmasına neden oluyor. Alg patlamasının yöresel ve mevsimsel olduğu ve genellikle az derin sahil sularında, iç deniz, körfezler, göller ve nehir ağzına yakın yerlerde yoğun görülüyor.
ALG PATLAMASI NEDEN OLUR?
Sucul ekosistemlerde bir veya birkaç Alg (fitoplankton) türünün; besin maddelerinin ortamdaki yoğunluklarının artmasına bağlı olarak popülasyonlarının artması, buna bağlı olarak sudaki oksijen seviyesinin azalması nedeniyle ölerek su yüzeyini kırmızı veya kahverengi bir görünüme sokarlar. Bu olaya kızıl akın (red-tide) adı verilmektedir.Deniz yüzeyinde olduğu gibi kıyılarda da görülen bu renk değişimi bir gemi sızıntısı veya kimyasal bir kirlilik değil, organik atıkların fazlalığından ve artan sıcaklıklardan kaynaklanan biyolojik bir mevsimsel olaydır. Bu konudaki farkındalık her geçen sene biraz daha arttığından vatandaşlarımız da artık bu mevsimsel olayı endişe ile değil ilgiyle karşılamaktadır.
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