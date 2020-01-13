Alfa ne demek? Alfa nedir? Alfa TDK kelime anlamı

Alfa kelimesi sadece ülkemizde değil aynı zamanda dünyanın her yerinde farklı alanlarda kullanılan bir kelimedir.

Alfa Ne Demek?

Kelimenin kökeninin Eski Yunanca, Fenike dili ve Süryanice/Aramice'den gelmiş olduğu bilinmektedir. Türkçede ilk defa yazılı olarak Özön'ün 1961 yılında yazmış olduğu Türkçe-Yabancı Kelimeler Sözlüğü içerisinde kullanılmaktadır. Alfa kelimesi dünya çapında biyoloji, fizik, matematik, coğrafya ve geometri gibi bilim alanlarının yanı sıra askeri alanlarda ve sokak dilinde de kullanılır.

Alfa Kelime Anlamı

Alfa kelimesi Eski Yunanca ve Fenike dilinin ilk harflerinden alıntılanmıştır ve Fenike dilinde alfa 'sığır, davar' anlamında kullanılmıştır. Tabi ki günümüzde alfa kelimesi farklı anlamlar taşımakta ve dünyanın her bir yerinde farklı anlamlarda kullanılmaktadır. Türk Dil Kurumu alfa kelimesi için iki anlama yer vermektedir.

Bu anlamlardan ilki Fransızcada Alpha olarak geçen Yunan alfabesinin ilk harfidir. Türk Dil Kurumunun alfa için vermiş olduğu bir diğer anlam ise İspanya'da ve Kuzey Afrika'da yetişen, ip, kağıt ve halı yapımında kullanılan Stipa Tenacissima bitkisidir. Türk Dil Kurumunun vermiş olduğu anlamların yanı sıra zooloji ve fizik gibi çeşitli alanlarda da alfa kelimesinin kullanımı oldukça yaygındır.