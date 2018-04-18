Aleyna’nın ölümüne, müebbet hapis istemi

İddiaya göre; 17 yaşındaki Aleyna Can, bir süredir birlikte yaşadığı uyuşturucu, hırsızlık ve ruhsatsız silah taşımaktan kaydı çıkan Bayram Ekici’den ayrılmak için çabalıyordu. Olaydan 3 ay önce erkek arkadaşı ayrılmaması için Can’ı tehdit edip dövmüştü. Can da, mahkemeden uzaklaştırma kararı aldırmıştı. Erkek arkadaşının ayrılma vaadi üzerine, bu konuyu konuşmak için ısrarlı çağrısına olumlu yanıt vererek olay günü daireye gitmişti.

17 yaşındaki Aleyna Can, Kartal Cevizli Mahallesi Karabük Sokak’taki bir apartmanın günlük kiraya verilen dairesinde 30 Kasım 2017 gecesi başından vurularak öldürüldü. Güvenlik kamera görüntüleri ve karşı dairedeki görgü tanıklarının “Daireden koşarak çıktıklarını gördük” ifadesi üzerine Bayram Ekici ve arkadaşı Mesut Vural gözaltına alındı.

3 AY UZAKLAŞTIRMA VERİLMİŞ

Bayram Ekici adliyedeki ifadesinde şunları söylemişti: “Aleyna Can, ben son bildiğim kadarıyla Kartal tarafında bir barda konsomatrislik yapmaktaydı. Ben de kendisini o hayattan kurtarmak istedim. Ailesinden sürekli şiddet gördüğü için evine gitmek istemiyordu. Ailesi de benim yanıma gelmesini istemiyordu. Bizim Aleyna ile aramızda geçimsizlikler oldu ve 3 aylık uzaklaştırma cezası aldım. 6 aydır sevgilimdi. Aramızda gönül ilişkisi vardı. Olay günü Mesut Vural ve kardeşim Ercan Ekici, daha önceden kiraladığım odaya geldi. Mesut’un belinde silah vardı ve silahın bir arkadaşına ait olduğunu söyledi. Odada ben ve Aleyna vardık. Kendisine, silahı yakalattığında para cezası yiyeceğini söyleyince silahı odadaki dolabın üzerine koydu. Daha sonra evden çıktılar.

“MESUT SİLAHI ÇIKARTIP OYNAMAYA BAŞLADI”

Bir süre sonra kardeşim ile birlikte yeniden geldiler. Mesut silahı benden isteyince kendisine verdim. Hatta silahın bozuk olduğunu söyledim. Çünkü silahı odada bıraktığında kontrol etmiştim ve tetik düşmediğini gördüm. Daha sonra Aleyna’dan bana su getirmesini istedim. O sırada telefonumla oyun oynuyordum. Mesut da belindeki silahı çıkartıp oynamaya başladı. Bir anda silah tek el ateş aldı. Ben korku ile kanepeden sıçradım. Mesut, ‘bir şey yok’ dedi. Buzdolabının yanına baktığımda Aleyna’nın kanlar içinde yattığını gördüm. Diğer odada bulunan kardeşim ve arkadaşım İbrahim geldiler. Mesut o anda odadan ayrıldı. Silahı ne yaptığını, nereye koyduğunu görmedim. Kardeşim ambulansa haber verdi ve 10 dakika sonra ambulans geldi. O anda Aleyna’nın öldüğünü anladım. Mesut olay yerinden kaçtığı için ve olayın benim üstüme kalacağından, ayrıca oda içerisinde kamera olmadığından korktuğum için olay yerinden kaçtım. Mesut’u bulmaya çalıştım. Daha sonra Mesut’un yakalandığını internette duyunca polislere teslim oldum.”

“ERCAN SİLAHLA OYNUYORDU”

Mesut Vural ise savunmasında silahın Ercan’ın elinde olduğunu belirterek şunları anlattı: “Odada oturduğumuz sırada Bayram’ın kardeşi Ercan silahı aldı. Tetik düşürüp silahın sürgüsünü çekip bırakıyordu. Ercan’a, ‘yapma, şeytan doldurur’ dedim. Ercan halen silahın sürgüsünü çekip bırakmaya devam ediyordu. Ercan’ın elinde bulunan silahı almak için hamle yapıp silahı tuttum ve eline dokundum. Silah bir anda patladı. O anda Aleyna buzdolabının olduğu yere düştü.”

Şüpheliler Bayram Ekici ve Mesut Vural, ifadelerinin ardından tutuklanarak cezaevine gönderildi.

Olayla ilgili soruşturmayı yürüten Anadolu Cumhuriyet Savcılığı tarafından tutuklu şüpheliler Bayram Ekici ve Mesut Vural ile tutuksuz şüpheli Ercan Ekici hakkında, ‘Kasten öldürme suçundan müebbet hapis cezası istemiyle Anadolu 2. Ağır Ceza Mahkemesi’ne dava açıldı.