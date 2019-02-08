Aleyna’nın ölmeden 54 gün önce verdiği ifade ortaya çıktı

Kartal’da, 30 Kasım 2017’de erkek arkadaşı Ekici ile bir kiralık evde kalan 17 yaşındaki Can, başına isabet eden kurşunla öldürüldü. Bu sırada evde Bayram Ekici dışında, kardeşi Ercan ile arkadaşları Mesut Vural vardı. Mesut Vural’un elindeki silahın yanlışlıkla patladığını ileri süren üç sanığa ‘kasten öldürme’ suçundan İstanbul Anadolu 2. Ağır Ceza Mahkemesi’nde dava açıldı.

SİLAH BOZUK DEĞİLMİŞ

Sanıklara 8 Kasım 2018’de evde keşif gerçekleştirildi. Bayram Ekici, keşifte alınan ifadesinde, Aleyna ile kanepede uzanırken, Ercan ve Mesut’un “Aşağıda sahibi bekliyor” diyerek, silahı istediğini ileri sürdü. Ekici, silahı uzattıktan sonra “Bozuk. Oynamayın” dediğini savundu. Ekici, “Telefonda oyuna dalmıştım. Aleyna’dan su istedim. Aleyda dolaba gitti. Silahın patlamasıyla sıçradım. Mesut’un elinde silahı gördüm” dedi. Ercan Ekici ise silahın kopan parçasını takmaya çalıştığını anlatarak, “Mesut ‘Ver, ben yaparım’ dedi. Silahla oynadığı sırada silah patladı” dedi. Vural ise “Silah tutukluluk yapmıştı. Düzeltmek için namluyu yere eğdim. Silahla oynarken mekanizma gidip geldi. Hızlıca ateş aldı” diye konuştu.

Raporda, Kriminal Polis Labaratuarı’nın uzmanlık görüşüne yer verildi. Silahın ateş etmesine engel mekanik bir arızasının olmadığı saptandı. Yapılan testte, darbe sonucu silahın ateşlenmeyeceği saptandı. Bu arada, Can’ın bedeninde erkeğe ait DNA bulundu. DNA’nın kime ait olduğunu saptanması için Adli Tıp Kurumu’ndan rapor istendi. Sonraki duruşma 25 Nisan’a bırakıldı.

‘SENİ ÖLDÜRÜRÜM’ DEDİ

Bu arada, dava dosyasına, Can’ın 9 Ekim 2017 günü Gölyaka Polis Merkezi’nde verdiği ifade tutanağı girdi. Can, 7 Ekim’de Ekici’nin zor kullanarak, kendisini Kartal’daki evine götürdüğünü anlattı ve şöyle dedi:

“Binanın önünde bana vurmaya başladı. Yüzüme ve sırtıma tokat attı ve beni ikametine götürdü. Bana ‘Bu odadan çıkmayacaksın, seni öldürürüm. O..., kahpe, sürekli birileriyle yatıyorsun’ şeklinde tehdit ve hakaretlerde bulundu. O uyuyunca evden çıktım, Gölyaka’da annemin yanına gittim. İki gündür beni arayarak, sürekli ‘Seni öldürürüm. Ailene zarar veririm’ şeklinde tehdit etmektedir. HTS kayıtlarımın incelenmesine rıza gösteriyorum. Tedbir kararı talebim vardır. Şikayetçiyim.”

Şikayet uyarınca Düzce 2. Aile Mahkemesi tarafından Ekici’ye üç ay süreyle tedbir kararı kondu.

Avukat Kübra Süleyman, bu şikayet sonrası Can’ın “Bir kez daha konuşalım” diyerek Ekici tarafından çağrıldığını anlattı. Süleyman, “Kaza süsü vermeye çalışıyorlar. Oysa silahın bozuk değil. Cinayetten sonra evden kaçmışlar ve delilleri karartmışlar. Silahın üzerinde parmak izi ve kanlarında bulgu yok. Aleyna’nın kanında üç uyuşturucu çıktı. Tek başına temin edemez” dedi.

Avukat Feyza Altun da erkek DNA’sının çıktığını hatırlatarak, cinsel istismar suçunun işlenmiş olabileceğine dikkat çekti. Altun, “17 yaşındaki bir kadın hayattan koparıldı. Artık kadınların bir kirpiğinin bile yere düşmesine razı değiliz” dedi.