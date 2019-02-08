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Yıl 1948. Günlerden 1 Mayıs... Rotatifler, Türk basın tarihine damgasını vuracak Hürriyet için dönüyor ve Türkiyeyeni bir gazeteye uyanıyor.

1 Mayıs 1948’de okuyucusuyla buluşan Hürriyet, ilk günden bu yana "Tarafsız ve kaynağından doğru haber" ilkesinden ödün vermeksizin yayın yaşamını sürdürmekte, sektörünün öncü ve örnek gazetesi konumunu daha da öteye götürerek küresel bir medya markası olma iddiasıyla geleceğe uzanmaktadır.

O günden bugüne, ilk günkü heyecanı yitirmeden, "her sabah yeni bir gün başlar ve rotatifler döner" anlayışıyla kurumsallaşan Hürriyet, bugün Türkiye’nin en çok okunan gazetelerinden biri ve çok sesli bir toplumun aynasıdır. Birkitle gazetesi olarak, Türkiye’nin en ücra köşesindeki kahvehanelerden, ev kadınlarının mutfağına dek geniş bir okur kitlesiyle buluşmakta, basılı gazetesiyle her gün 1,4 milyon ki​şiye ulaşmaktadır. Küreselleşen dünya, değişen gazetecilik anlayışı çerçevesinde her platformda okurları ve paydaşlarıyla iletişim halinde olmayı ilke edinenHürriyet basılı gazetenin yanı sıra web-cep- tablet’den de günde milyonlarca kişiye erişmekte, ​​​68.yılında günlükortalama 3.​3 milyon ziyaretçiye ulaşmaktadır.

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İsmail SAYMAZ
08.02.2019 - 13:31, Son Güncelleme:

Aleyna’nın ölmeden 54 gün önce verdiği ifade ortaya çıktı

İsmail Saymaz
İsmail Saymaz
isaymaz@hurriyet.com.tr
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İsmail Saymaz
İsmail Saymaz
isaymaz@hurriyet.com.tr
Aleyna’nın ölmeden 54 gün önce verdiği ifade ortaya çıktı

İstanbul’da koruma altındayken erkek arkadaşının evinde başından vurularak öldürülen 17 yaşındaki Aleyna Can’ın ölümünden 54 gün önce Emniyet’e verdiği ifade gün yüzüne çıktı. Can, ifadesinde, erkek arkadaşı Bayram Ekici tarafından zorla eve götürüldüğünü, kapıda dövüldüğünü, odaya kapatıldığını ve “Seni öldürürüm” diye tehdit edildiğini anlattı. Ekici’nin üç ay Can’a yaklaşmamasına karar verildi. Fakat Can, üç aylık süre dolmadan öldürüldü.

Kartal’da, 30 Kasım 2017’de erkek arkadaşı Ekici ile bir kiralık evde kalan 17 yaşındaki Can, başına isabet eden kurşunla öldürüldü. Bu sırada evde Bayram Ekici dışında, kardeşi Ercan ile arkadaşları Mesut Vural vardı. Mesut Vural’un elindeki silahın yanlışlıkla patladığını ileri süren üç sanığa ‘kasten öldürme’ suçundan İstanbul Anadolu 2. Ağır Ceza Mahkemesi’nde dava açıldı.

SİLAH BOZUK DEĞİLMİŞ

Sanıklara 8 Kasım 2018’de evde keşif gerçekleştirildi. Bayram Ekici, keşifte alınan ifadesinde, Aleyna ile kanepede uzanırken, Ercan ve Mesut’un “Aşağıda sahibi bekliyor” diyerek, silahı istediğini ileri sürdü. Ekici, silahı uzattıktan sonra “Bozuk. Oynamayın” dediğini savundu. Ekici, “Telefonda oyuna dalmıştım. Aleyna’dan su istedim. Aleyda dolaba gitti. Silahın patlamasıyla sıçradım. Mesut’un elinde silahı gördüm” dedi. Ercan Ekici ise silahın kopan parçasını takmaya çalıştığını anlatarak, “Mesut ‘Ver, ben yaparım’ dedi. Silahla oynadığı sırada silah patladı” dedi. Vural ise “Silah tutukluluk yapmıştı. Düzeltmek için namluyu yere eğdim. Silahla oynarken mekanizma gidip geldi. Hızlıca ateş aldı” diye konuştu.

Raporda, Kriminal Polis Labaratuarı’nın uzmanlık görüşüne yer verildi. Silahın ateş etmesine engel mekanik bir arızasının olmadığı saptandı. Yapılan testte, darbe sonucu silahın ateşlenmeyeceği saptandı. Bu arada, Can’ın bedeninde erkeğe ait DNA bulundu. DNA’nın kime ait olduğunu saptanması için Adli Tıp Kurumu’ndan rapor istendi. Sonraki duruşma 25 Nisan’a bırakıldı.

‘SENİ ÖLDÜRÜRÜM’ DEDİ

Bu arada, dava dosyasına, Can’ın 9 Ekim 2017 günü Gölyaka Polis Merkezi’nde verdiği ifade tutanağı girdi. Can, 7 Ekim’de Ekici’nin zor kullanarak, kendisini Kartal’daki evine götürdüğünü anlattı ve şöyle dedi:

“Binanın önünde bana vurmaya başladı. Yüzüme ve sırtıma tokat attı ve beni ikametine götürdü. Bana ‘Bu odadan çıkmayacaksın, seni öldürürüm. O..., kahpe, sürekli birileriyle yatıyorsun’ şeklinde tehdit ve hakaretlerde bulundu. O uyuyunca evden çıktım, Gölyaka’da annemin yanına gittim. İki gündür beni arayarak, sürekli ‘Seni öldürürüm. Ailene zarar veririm’ şeklinde tehdit etmektedir. HTS kayıtlarımın incelenmesine rıza gösteriyorum. Tedbir kararı talebim vardır. Şikayetçiyim.”

Şikayet uyarınca Düzce 2. Aile Mahkemesi tarafından Ekici’ye üç ay süreyle tedbir kararı kondu.

Avukat Kübra Süleyman, bu şikayet sonrası Can’ın “Bir kez daha konuşalım” diyerek Ekici tarafından çağrıldığını anlattı. Süleyman, “Kaza süsü vermeye çalışıyorlar. Oysa silahın bozuk değil. Cinayetten sonra evden kaçmışlar ve delilleri karartmışlar. Silahın üzerinde parmak izi ve kanlarında bulgu yok. Aleyna’nın kanında üç uyuşturucu çıktı. Tek başına temin edemez” dedi.

Avukat Feyza Altun da erkek DNA’sının çıktığını hatırlatarak, cinsel istismar suçunun işlenmiş olabileceğine dikkat çekti. Altun, “17 yaşındaki bir kadın hayattan koparıldı. Artık kadınların bir kirpiğinin bile yere düşmesine razı değiliz” dedi.

İsmail Saymaz
İsmail Saymaz
isaymaz@hurriyet.com.tr
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