Alevli şovda 4 turist yandı
İstanbul Etiler'de bulunan ve Nusret Gökçe’nin sahibi olduğu ünlü et lokantası Nusr-Et’te yapılan alevli şov sırasında Çek kadın turistin kıyafetleri tutuştu. Alevler içinde kalan ve vücudunda ağır yanıklar oluşan kadın hastaneye kaldırıldı.
İddiaya göre, önceki akşam saatlerinde restoranın bar kısmındaki masa üzerinde iki çalışan alev şov yapmaya başladı. Ancak masanın üzerindeki alevler bir anda etrafa sıçradı. Bu sırada bir çalışan, elindeki bidondan alevlerin üzerine bir sıvı döktü. Alevler daha da büyüdü ve bar kısmında eşi Viktor Hajicek ile oturan Krisryna Tresnakova'nın kıyafetini tutuşturdu. Bir anda alevler içinde kalan genç kadına çevredekiler müdahale etti. Ağır yaralanan kadın, Şişli Hamidiye Etfal Eğitim ve Araştırma Hastanesi'nde kaldırıldı.
ŞİKÂYETÇİ OLDULAR
Olayda Tresnakova'nın Hong Kong merkezli bir şirkette CEO olan eşi Viktor Hajıcek ve eşiyle birlikte balayı için İstanbul'da olan İngiliz bankacı Alexandros Severis ile Umman vatandaşı Mohammed Khamıs Salim de çeşitli yerlerinden yandı. 3 yaralı da aynı hastanede tedaviye alındı.
Tedavilerinin ardından taburcu edilen 3 turist polise verdikleri ifadelerinde Nusret Gökçe ve çalışanlardan şikâyetçi oldu. Alev şovu yapmak isterken faciaya neden olan bar sorumlusu Serdal C. ve bar çalışanı Mehmet Yasin Ü.'nün de vücutlarında yanıklar oluştu. Şüpheli olarak ifadeleri alınan 2 çalışanın hastanede tedaviye alındığı ve sağlık durumlarının iyi olduğu öğrenildi.
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