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HÜRRİYET KURUMSAL

Yıl 1948. Günlerden 1 Mayıs... Rotatifler, Türk basın tarihine damgasını vuracak Hürriyet için dönüyor ve Türkiyeyeni bir gazeteye uyanıyor.

1 Mayıs 1948’de okuyucusuyla buluşan Hürriyet, ilk günden bu yana "Tarafsız ve kaynağından doğru haber" ilkesinden ödün vermeksizin yayın yaşamını sürdürmekte, sektörünün öncü ve örnek gazetesi konumunu daha da öteye götürerek küresel bir medya markası olma iddiasıyla geleceğe uzanmaktadır.

O günden bugüne, ilk günkü heyecanı yitirmeden, "her sabah yeni bir gün başlar ve rotatifler döner" anlayışıyla kurumsallaşan Hürriyet, bugün Türkiye’nin en çok okunan gazetelerinden biri ve çok sesli bir toplumun aynasıdır. Birkitle gazetesi olarak, Türkiye’nin en ücra köşesindeki kahvehanelerden, ev kadınlarının mutfağına dek geniş bir okur kitlesiyle buluşmakta, basılı gazetesiyle her gün 1,4 milyon ki​şiye ulaşmaktadır. Küreselleşen dünya, değişen gazetecilik anlayışı çerçevesinde her platformda okurları ve paydaşlarıyla iletişim halinde olmayı ilke edinenHürriyet basılı gazetenin yanı sıra web-cep- tablet’den de günde milyonlarca kişiye erişmekte, ​​​68.yılında günlükortalama 3.​3 milyon ziyaretçiye ulaşmaktadır.

HÜRRİYET EMLAK

Hurriyetemlak.com emlak sektörünü tek bir çatı altında buluşturmayı hedefleyen, kesintisiz, yüksek kalitelihizmeti, güncel ve detaylı ilanları, haberleri ile emlak sektörünün nabzını tutan Hürriyet gazetesinin emlakplatformudur.

Ocak 2006 da profesyonel ekibi ile hızlı çalışmalarına başlayan hurriyetemlak.com Mart 2006 da siteyi emlakofislerine açmış ve 5 Nisan 2006 da 15 bin güncel ilan ile yayın hayatına başlamıştır.

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İHA
17.07.2018 - 01:10, Son Güncelleme:

Alevli gece: Korku dolu anlar

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Alevli gece: Korku dolu anlar

Bodrum’un Konacık Mahallesinde bulunan otluk ve zeytinlik olan arazide henüz nedeni bilinmeyen bir sebepten yangın çıktı. Yerleşim yerlerinin bulunduğu arazide çıkan yangın nedeniyle vatandaşlar panik yaşadı.

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  • Bodrumda korkutan yangın
  • Bodrumda korkutan yangın
  • Bodrumda korkutan yangın
  • Bodrumda korkutan yangın
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Bazı mahalle sakinleri yangını battaniyelerle söndürmeye çalışırken bazıları ise kova kova su dökerek yangına müdahale etti.

Lüks villalarında bulunduğu bölgede çıkan yangına Büyükşehir belediyesi Bodrum itfaiye ekileri, AKUT ve 911 arama kurtarma ekipleri de destek verdi. Yangın bölgesindeki araçların çekici yardımıyla kaldırıldığı yangında polis ve 112 acil sağlık ekipleri de sevk edildi. Vatandaşların korku dolu bakışları arasında itfaiye ekipleri yangına müdahale etti.

Yangında 3 hektarlık, makilik ve zeytinlik alan küle döndü. Yangın yaklaşık 2 saatin ardından kontrol altına alınırken bölgede soğutma çalışmaları sürüyor.

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