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HÜRRİYET KURUMSAL

Yıl 1948. Günlerden 1 Mayıs... Rotatifler, Türk basın tarihine damgasını vuracak Hürriyet için dönüyor ve Türkiyeyeni bir gazeteye uyanıyor.

1 Mayıs 1948’de okuyucusuyla buluşan Hürriyet, ilk günden bu yana "Tarafsız ve kaynağından doğru haber" ilkesinden ödün vermeksizin yayın yaşamını sürdürmekte, sektörünün öncü ve örnek gazetesi konumunu daha da öteye götürerek küresel bir medya markası olma iddiasıyla geleceğe uzanmaktadır.

O günden bugüne, ilk günkü heyecanı yitirmeden, "her sabah yeni bir gün başlar ve rotatifler döner" anlayışıyla kurumsallaşan Hürriyet, bugün Türkiye’nin en çok okunan gazetelerinden biri ve çok sesli bir toplumun aynasıdır. Birkitle gazetesi olarak, Türkiye’nin en ücra köşesindeki kahvehanelerden, ev kadınlarının mutfağına dek geniş bir okur kitlesiyle buluşmakta, basılı gazetesiyle her gün 1,4 milyon ki​şiye ulaşmaktadır. Küreselleşen dünya, değişen gazetecilik anlayışı çerçevesinde her platformda okurları ve paydaşlarıyla iletişim halinde olmayı ilke edinenHürriyet basılı gazetenin yanı sıra web-cep- tablet’den de günde milyonlarca kişiye erişmekte, ​​​68.yılında günlükortalama 3.​3 milyon ziyaretçiye ulaşmaktadır.

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Fatih YILMAZ - İbrahim UĞUR/NİKSAR (Tokat) (DHA)
13.02.2019 - 13:24, Son Güncelleme:

Alev'i boşandığı eşi kaçırıp öldürdü

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Alev'i boşandığı eşi kaçırıp öldürdü

Tokat'ın Niksar ilçesinde Muammer G.(40), boşandığı eşi Alev Yıldırım'ı (28) zorla otomobille bindirerek kaçırdıktan sonra av tüfeğiyle vurarak öldürdü. Olaydan sonra kaçan ve hakkında uzaklaştırma kararı bulunduğu öğrenilen Muammer G., her yerde aranıyor.

Olay, dün gece Niksar ilçe merkezinde meydana geldi. İddiaya göre işsiz Muammer G., 1 yıl önce boşandığı 2 çocuğunun annesi Alev Yıldırım'ı ilçe merkezindeki Alparslan Türkeş Parkı yakınlarında zorla otomobile bindirerek kaçırdı. Olayı görenler durumu polise bildirdi. Polisler otomobili bulmak için çalışma başlattı, ancak sonuç alınamadı.

Muammer G., gece saatlerinde polisi arayarak eski eşini Niksar'a bağlı Çimenözü köyü yakınlarında öldürdüğünü, cesedini de orada bıraktığını söyledi. Bunun üzerine olay yerine jandarma ekipleri sevk edildi. Jandarma, köy yakınlarında Alev Yıldırım'ın cesedine ulaştı. Av tüfeği ile vurulduğu belirlenen Yıldırım'ın cansız bedeni, yapılan incelemenin ardından otopsi için Tokat Devlet Hastanesi morguna kaldırıldı.

UZAKLAŞTIRMA KARARI ALDIRMIŞ

Alev Yıldırım'ın 6 ay önce Muammer G. hakkında mahkemeden uzaklaştırma kararı aldırdığı öğrenildi. Muammer G.'nin eski eşini kaçırırken kullandığı otomobil ise Erbaa ilçesinde terk edilmiş halde bulundu. Şüpheli Muammer G.'nin yakalanması için jandarma ve polis ekipleri çalışma başlattı.

Alevi boşandığı eşi kaçırıp öldürdü

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