Alev topuna döndü
Şanlıurfa’da meydana gelen trafik kazası sonrası otomobilin alev alması kameraya yansıdı.
Edinilen bilgiye göre olay, Şanlıurfa’da yaşandı. İddiaya göre, iki otomobil kafa kafaya çarpıştıktan sonra bir otomobillin motor bölümünden dumanlar yükseldi. Motor bölümünden başlayan ve kısa sürede tüm otomobili saran alevler otomobili kullanılmaz hale getirdi.
Sürücünün ihbarı üzerine olay yerine giden itfaiye ekipleri, yangını kontrol altına aldı. Yangın sonrası araç kullanılamaz hale geldi.
Olayla ilgili soruşturma başlatıldı.
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