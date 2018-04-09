Alev alev yandı! İstanbul'daki önemli hastane için alınan kararı açıkladı

Memişoğlu, AA muhabirine yaptığı açıklamada, yangının ardından hasar meydana gelen Taksim Eğitim ve Araştırma Hastanesi'nde ekiplerin çalışmalarını sürdürdüğünü söyledi. Yangına ilişkin savcılık soruşturmasının da devam ettiğini aktaran Memişoğlu, "Bugün teknik elemanlarımız içinde zarar, ziyanı tespit edip, ne yapacağımızı planlayacaklar. 1-2 hafta içerisinde onarım çalışmaları başlayacak" dedi.



İl Sağlık Müdürü Memişoğlu, hastanede kısa süreli duran sağlık hizmetlerine ilişkin de şunları kaydetti:



"Taksim Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ndeki yangın nedeniyle poliklinik ve acil servis hizmetleri, ek bina olarak hizmet sunan 400 yataklı Fizik Tedavi Rehabilitasyon Eğitim ve Araştırma Hastanemizin genel hastane konseptine çevirilmesiyle tekrar başladı. Bugünden itibaren hem poliklinik hem acil servis hizmetlerini verebiliyoruz. Ayrıca personelimiz vardiya gibi, saat 22.00'ye kadar hizmet vermeye devam ediyor. Hastalarımızın ameliyatlarını da gerçekleştireceğiz. Cumartesi ve pazar çalışarak hastanemizin konseptini düzenledik. Ana binamızın da 2-3 ay içerisinde tekrar hizmet vermesini planlamaktayız."