ALES soruları ve cevapları yayımlandı – Sonuçlar ne zaman açıklanacak?

6 Mayıs 2018 tarihinde uygulanan 2018- Akademik Personel ve Lisansüstü Eğitimi Giriş Sınavının (2018-ALES İlkbahar Dönemi)Temel Soru Kitapçığına, sınava başvuran adayların sınav sorularını inceleyebilmeleri amacıyla ÖSYM’nin Aday İşlemleri Sistemi üzerinden erişiöe açıldı. Sınava başvuran adaylar, 10 gün süreyle ÖSYM’nin https://ais.osym.gov.tr adresinden T.C. Kimlik Numaraları ve şifreleri ile soruların tamamına erişebilecekler.



2018-ALES soruları, ÖSYM'nin yazılı izni olmadan hiçbir şekilde çoğaltılamayacak, dağıtılamayacak ve yayınlanamayacak.



ALES SORULAR HAKKINDA DETAYLAR



Sınavda, adaylara sayısal ve sözel testler uygulandı. Sayısal testi, adayların sayısal ve mantıksal akıl yürütme becerilerini ölçmeye yönelik 50 sorudan, sözel testi, sözel akıl yürütme becerilerini ölçmeye yönelik 50 sorudan oluştu. Adaylara, soruları yanıtlamaları için 150 dakika süre verildi.

ALES SONUÇLARI NE ZAMAN AÇIKLANACAK?



Yılda iki kez gerçekleştirilen ALES soru ve cevapları sınavın tamamlanmasının ardından 2 gün içerisinde adaylarla paylaşılacak. 6 Mayıs Pazar günü saat 13.00’te biten sınavın sonuçları ÖSYM’nin takvimine göre 7 Haziran 2018’de açıklanacak.