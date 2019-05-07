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HÜRRİYET KURUMSAL

Yıl 1948. Günlerden 1 Mayıs... Rotatifler, Türk basın tarihine damgasını vuracak Hürriyet için dönüyor ve Türkiyeyeni bir gazeteye uyanıyor.

1 Mayıs 1948’de okuyucusuyla buluşan Hürriyet, ilk günden bu yana "Tarafsız ve kaynağından doğru haber" ilkesinden ödün vermeksizin yayın yaşamını sürdürmekte, sektörünün öncü ve örnek gazetesi konumunu daha da öteye götürerek küresel bir medya markası olma iddiasıyla geleceğe uzanmaktadır.

O günden bugüne, ilk günkü heyecanı yitirmeden, "her sabah yeni bir gün başlar ve rotatifler döner" anlayışıyla kurumsallaşan Hürriyet, bugün Türkiye’nin en çok okunan gazetelerinden biri ve çok sesli bir toplumun aynasıdır. Birkitle gazetesi olarak, Türkiye’nin en ücra köşesindeki kahvehanelerden, ev kadınlarının mutfağına dek geniş bir okur kitlesiyle buluşmakta, basılı gazetesiyle her gün 1,4 milyon ki​şiye ulaşmaktadır. Küreselleşen dünya, değişen gazetecilik anlayışı çerçevesinde her platformda okurları ve paydaşlarıyla iletişim halinde olmayı ilke edinenHürriyet basılı gazetenin yanı sıra web-cep- tablet’den de günde milyonlarca kişiye erişmekte, ​​​68.yılında günlükortalama 3.​3 milyon ziyaretçiye ulaşmaktadır.

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07.05.2019 - 11:29, Son Güncelleme:

ALES soruları ve cevapları yayımlandı mı? Sonuçlar ne zaman açıklanacak?

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ALES soruları ve cevapları yayımlandı mı? Sonuçlar ne zaman açıklanacak?

Akademik Personel ve Lisansüstü Eğitimi Giriş Sınavına (2019-ALES/1) ÖSYM tarafından 5 Mayıs 2019 tarihinde uygulandı. Saat 10.15'te başlayan sınavda adaylara 50 sayısal 50 sözel olmak üzere toplam 100 soru soruldu ve 150 dakika süre verildi. Sınavın ardından sonuçlara dair öngörüde bulunmaya çalışan adaylar, soru ve cevapların yayımlanmasını bekliyor. Peki, ALES soruları ve cevapları yayımlandı mı? Sonuçlar ne zaman açıklanacak?

Lisans eğitimini yüksek lisansa tamamlamak isteyenlerin girdiği ALES’in 5 Mayıs tarihli oturumu ardından sonuç heyecanı başladı. ÖSYM’nin haftalar öncesinden yayımladığı takvime göre, ALES sonuçları 30 Mayıs tarihinde açıklanacak. Sonuç tarihine uzun bir süre olması nedeniyle gözler soru ve cevaplarda. Peki, ALES soruları ve cevapları yayımlandı mı?

Geçtiğimiz yıllar baz alındığında ALES soru-cevaplarının bu hafta içerisinde yayımlanması bekleniyor.

ALES PUANI NERELERDE KULLANILIYOR?

Akademik Personel ve Lisansüstü Eğitimi Giriş Sınavı (ALES), 78 sayılı Yükseköğretim Kurumları Öğretim Elemanları Kadroları Hakkında Kanun Hükmünde Kararnameye, 5538 sayılı Kanunla eklenen Ek Madde 8 uyarınca,

yükseköğretim kurumlarında öğretim görevlisi, okutman, araştırma görevlisi, uzman, çevirici ve eğitim öğretim planlamacısı kadrolarına yapılacak atamalarda, ülkemizde lisansüstü eğitime girişte, yurt dışına lisansüstü eğitim için gönderilecek adayların seçiminde ilgili kurumların kullanacakları puanları sağlayan sınav sistemidir.

Adaylar, sınav sonuçlarına ÖSYM'nin "https://sonuc.osym.gov.tr" internet adresinden T.C. kimlik numaraları ve aday şifreleri ile erişebilecek.

5 YIL GEÇERLİ

ALES’te alınan puanlar,, sonuçların açıklandığı tarihten itibaren 5 yıl süreyle geçerli olacak. Yükseköğretim kurumlarında öğretim görevlisi, okutman, araştırma görevlisi, uzman, çevirici ve eğitim öğretim planlamacısı kadrolarına yapılacak atamalarda, lisansüstü eğitime girişte, yurt dışına lisansüstü eğitim için gönderilecek adayların seçiminde, teknik öğretmenler için mühendislik tamamlama programlarında ALES puanları geçerlilik süresi içinde kullanabilecek.

 

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