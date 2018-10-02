ALES soruları ve cevapları yayımlandı mı? İşte sonuç tarihi
ALES soruları ve cevapları için geri sayım devam ediyor. ÖSYM’nin bu yılki takvimi baz alındığında ALES sonuçlarının 20 Ekim tarihinde açıklanması bekleniyor. Sonuçlar öncesinde bir tahminde bulunmak isteyen adaylar soru- cevapları bekliyor. Peki, ALES soruları ve cevapları yayımlandı mı?
Akademik Personel ve Lisansüstü Eğitimi Giriş Sınavı (ALES) 30 Eylül Pazar günü gerçekleşti. Türkiye genelinde yapılan sınavda adaylara sayısal ve sözel testler uygulandı. Sayısal testi, adayların sayısal ve mantıksal akıl yürütme becerilerini ölçmeye yönelik 50 sorudan; sözel testi ise sözel akıl yürütme becerilerini ölçmeye yönelik 50 sorudan oluştu.
ALES SORULARI VE CEVAPLARI NE ZAMAN YAYIMLANACAK?
ALES soruları ve cevapları geçtiğimiz sınav döneminde, sınavın uygulanmasının üzerinden 2 gün geçmesiyle birlikte erişime açılmıştı. Bu dönem de sürecin böyle ilerleyeceği düşünülürse, ALES sınav soruları ve cevaplarının 1 yada 2 Ekim tarihinde ÖSYM'nin internet sitesi üzerinden duyurulacağı öngörülebili
SINAV SONUÇLARI 5 YIL GEÇERLİ OLACAK
Soruların, belirli yükseköğretim programlarında kazanılan yeterlikleri ve bilgileri ölçmeye yönelik olmayacağı belirtilmişti. Sınavda, farklı alanlardan gelen yükseköğretim kurumu mezunlarının cevaplayabilecekleri nitelikte sorulara yer veriliyor.
Sınavın sonuçları, açıklandığı tarihten itibaren 5 yıl geçerli olacak.
ALES PUAN HESAPLAMA
Çoktan seçmeli sorulardan oluşan testlerin uygulandığı bu sınavın cevap kâğıtları ÖSYM'de optik okuyucu ile okunacak ve bilgisayar ortamında değerlendirilecek. Adayların her testteki sorulara verdikleri doğru ve yanlış cevaplar ayrı ayrı toplanacak, doğru cevap sayısından yanlış cevap sayısının dörtte biri çıkarılarak ham puanlar elde edilecektir.
Her test için sınavı geçerli tüm adayların ham puanlarının ortalaması ve standart sapması ayrı ayrı hesaplanarak adayların ham puanları, ortalaması 50, standart sapması 10 olan standart puanlara dönüştürülecektir. Böylece her aday için Sayısal ve Sözel Standart Puanlar (SP) hesaplanacaktır. Bu standart puanlar kullanılarak her aday için sayısal ağırlıklı, sözel ağırlıklı ve eşit ağırlıklı olmak üzere 3 ağırlıklı puan (AP) hesaplanacaktır.
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