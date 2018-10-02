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HÜRRİYET KURUMSAL

Yıl 1948. Günlerden 1 Mayıs... Rotatifler, Türk basın tarihine damgasını vuracak Hürriyet için dönüyor ve Türkiyeyeni bir gazeteye uyanıyor.

1 Mayıs 1948’de okuyucusuyla buluşan Hürriyet, ilk günden bu yana "Tarafsız ve kaynağından doğru haber" ilkesinden ödün vermeksizin yayın yaşamını sürdürmekte, sektörünün öncü ve örnek gazetesi konumunu daha da öteye götürerek küresel bir medya markası olma iddiasıyla geleceğe uzanmaktadır.

O günden bugüne, ilk günkü heyecanı yitirmeden, "her sabah yeni bir gün başlar ve rotatifler döner" anlayışıyla kurumsallaşan Hürriyet, bugün Türkiye’nin en çok okunan gazetelerinden biri ve çok sesli bir toplumun aynasıdır. Birkitle gazetesi olarak, Türkiye’nin en ücra köşesindeki kahvehanelerden, ev kadınlarının mutfağına dek geniş bir okur kitlesiyle buluşmakta, basılı gazetesiyle her gün 1,4 milyon ki​şiye ulaşmaktadır. Küreselleşen dünya, değişen gazetecilik anlayışı çerçevesinde her platformda okurları ve paydaşlarıyla iletişim halinde olmayı ilke edinenHürriyet basılı gazetenin yanı sıra web-cep- tablet’den de günde milyonlarca kişiye erişmekte, ​​​68.yılında günlükortalama 3.​3 milyon ziyaretçiye ulaşmaktadır.

HÜRRİYET EMLAK

Hurriyetemlak.com emlak sektörünü tek bir çatı altında buluşturmayı hedefleyen, kesintisiz, yüksek kalitelihizmeti, güncel ve detaylı ilanları, haberleri ile emlak sektörünün nabzını tutan Hürriyet gazetesinin emlakplatformudur.

Ocak 2006 da profesyonel ekibi ile hızlı çalışmalarına başlayan hurriyetemlak.com Mart 2006 da siteyi emlakofislerine açmış ve 5 Nisan 2006 da 15 bin güncel ilan ile yayın hayatına başlamıştır.

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02.10.2018 - 12:38, Son Güncelleme:

ALES soruları ve cevapları yayımlandı mı? İşte sonuç tarihi

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ALES soruları ve cevapları yayımlandı mı? İşte sonuç tarihi

ALES soruları ve cevapları için geri sayım devam ediyor. ÖSYM’nin bu yılki takvimi baz alındığında ALES sonuçlarının 20 Ekim tarihinde açıklanması bekleniyor. Sonuçlar öncesinde bir tahminde bulunmak isteyen adaylar soru- cevapları bekliyor. Peki, ALES soruları ve cevapları yayımlandı mı?

Akademik Personel ve Lisansüstü Eğitimi Giriş Sınavı (ALES) 30 Eylül Pazar günü gerçekleşti. Türkiye genelinde yapılan sınavda adaylara sayısal ve sözel testler uygulandı. Sayısal testi, adayların sayısal ve mantıksal akıl yürütme becerilerini ölçmeye yönelik 50 sorudan; sözel testi ise sözel akıl yürütme becerilerini ölçmeye yönelik 50 sorudan oluştu.

ALES SORULARI VE CEVAPLARI NE ZAMAN YAYIMLANACAK?

ALES soruları ve cevapları geçtiğimiz sınav döneminde, sınavın uygulanmasının üzerinden 2 gün geçmesiyle birlikte erişime açılmıştı. Bu dönem de sürecin böyle ilerleyeceği düşünülürse, ALES sınav soruları ve cevaplarının 1 yada 2 Ekim tarihinde ÖSYM'nin internet sitesi üzerinden duyurulacağı öngörülebili

SINAV SONUÇLARI 5 YIL GEÇERLİ OLACAK

Soruların, belirli yükseköğretim programlarında kazanılan yeterlikleri ve bilgileri ölçmeye yönelik olmayacağı belirtilmişti. Sınavda, farklı alanlardan gelen yükseköğretim kurumu mezunlarının cevaplayabilecekleri nitelikte sorulara yer veriliyor.
Sınavın sonuçları, açıklandığı tarihten itibaren 5 yıl geçerli olacak.

ALES PUAN HESAPLAMA

Çoktan seçmeli sorulardan oluşan testlerin uygulandığı bu sınavın cevap kâğıtları ÖSYM'de optik okuyucu ile okunacak ve bilgisayar ortamında değerlendirilecek. Adayların her testteki sorulara verdikleri doğru ve yanlış cevaplar ayrı ayrı toplanacak, doğru cevap sayısından yanlış cevap sayısının dörtte biri çıkarılarak ham puanlar elde edilecektir.

Her test için sınavı geçerli tüm adayların ham puanlarının ortalaması ve standart sapması ayrı ayrı hesaplanarak adayların ham puanları, ortalaması 50, standart sapması 10 olan standart puanlara dönüştürülecektir. Böylece her aday için Sayısal ve Sözel Standart Puanlar (SP) hesaplanacaktır. Bu standart puanlar kullanılarak her aday için sayısal ağırlıklı, sözel ağırlıklı ve eşit ağırlıklı olmak üzere 3 ağırlıklı puan (AP) hesaplanacaktır.

 

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