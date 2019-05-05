ALES soruları ve cevapları ne zaman yayımlanır? İşte sonuç tarihi
Ölçme, Seçme ve Yerleştirme Merkezince (ÖSYM) 2019 Akademik Personel ve Lisansüstü Eğitimi Giriş Sınavı (2019-ALES/1) 5 Mayıs’ta tamamlandı. ALES’te adaylara 50 sayısal 50 sözel olmak üzere toplam 100 soru soruldu ve 150 dakika süre verildi. Sınavın tamamlanması ardından soru- cevap duyurusunun yanı sıra ve sonuç tarihi merak konusu oldu. Peki, ALES soruları ve cevapları ne zaman yayımlanır, sonuç tarihi belli oldu mu?
ALES soruları ve cevaplarının önümüzdeki bir hafta içerisinde adaylarla paylaşılması bekleniyor.
ÖSYM, 2018-2019 sınav takvimiyle ALES’in bu yılki sınav ve sonuç tarihlerini duyurdu. Buna göre, 5 Mayıs tarihli ALES sonuçları 30 Mayıs 2019 tarihinde açıklanacak. Adaylar sınav sonuçlarına ÖSYM'nin https://sonuc.osym.gov.tr internet adresi üzerinden erişim sağlayabilecek.
Yükseköğretim kurumlarında öğretim görevlisi, okutman, araştırma görevlisi, uzman, çevirici ve eğitim öğretim planlamacısı kadrolarına yapılacak atamalarda, lisansüstü eğitime girişte, yurt dışına lisansüstü eğitim için gönderilecek adayların seçiminde, teknik öğretmenler için mühendislik tamamlama programlarında ALES puanları geçerlilik süresi içinde kullanabilecek.
ALES GEÇERLİLİK SÜRESİ
ALES puanları, sonuçların açıklandığı tarihten itibaren 5 yıl süreyle geçerli olacak. Yükseköğretim kurumlarında öğretim görevlisi, okutman, araştırma görevlisi, uzman, çevirici ve eğitim öğretim planlamacısı kadrolarına yapılacak atamalarda, lisansüstü eğitime girişte, yurt dışına lisansüstü eğitim için gönderilecek adayların seçiminde, teknik öğretmenler için mühendislik tamamlama programlarında ALES puanları geçerlilik süresi içinde kullanabilecek.
Yorumları Göster
Yorumları Gizle