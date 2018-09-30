ALES soruları ve cevapları için 2 gün beklentisi! ALES sonuçları ne zaman açıklanacak?

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HÜRRİYET KURUMSAL

Yıl 1948. Günlerden 1 Mayıs... Rotatifler, Türk basın tarihine damgasını vuracak Hürriyet için dönüyor ve Türkiyeyeni bir gazeteye uyanıyor.

1 Mayıs 1948’de okuyucusuyla buluşan Hürriyet, ilk günden bu yana "Tarafsız ve kaynağından doğru haber" ilkesinden ödün vermeksizin yayın yaşamını sürdürmekte, sektörünün öncü ve örnek gazetesi konumunu daha da öteye götürerek küresel bir medya markası olma iddiasıyla geleceğe uzanmaktadır.

O günden bugüne, ilk günkü heyecanı yitirmeden, "her sabah yeni bir gün başlar ve rotatifler döner" anlayışıyla kurumsallaşan Hürriyet, bugün Türkiye’nin en çok okunan gazetelerinden biri ve çok sesli bir toplumun aynasıdır. Birkitle gazetesi olarak, Türkiye’nin en ücra köşesindeki kahvehanelerden, ev kadınlarının mutfağına dek geniş bir okur kitlesiyle buluşmakta, basılı gazetesiyle her gün 1,4 milyon ki​şiye ulaşmaktadır. Küreselleşen dünya, değişen gazetecilik anlayışı çerçevesinde her platformda okurları ve paydaşlarıyla iletişim halinde olmayı ilke edinenHürriyet basılı gazetenin yanı sıra web-cep- tablet’den de günde milyonlarca kişiye erişmekte, ​​​68.yılında günlükortalama 3.​3 milyon ziyaretçiye ulaşmaktadır.

HÜRRİYET EMLAK

Hurriyetemlak.com emlak sektörünü tek bir çatı altında buluşturmayı hedefleyen, kesintisiz, yüksek kalitelihizmeti, güncel ve detaylı ilanları, haberleri ile emlak sektörünün nabzını tutan Hürriyet gazetesinin emlakplatformudur.

Ocak 2006 da profesyonel ekibi ile hızlı çalışmalarına başlayan hurriyetemlak.com Mart 2006 da siteyi emlakofislerine açmış ve 5 Nisan 2006 da 15 bin güncel ilan ile yayın hayatına başlamıştır.

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Çok uluslu büyük şirketlerden, kobilere, startup’lardan ik danışmanlarına 155 Bini aşkın firma Yenibiriş’i tercihediyor. Yenibiriş ile kolayca ilan verebilir, aradığınız adaya hızla ulaşabilirsiniz..

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30.09.2018 - 16:02, Son Güncelleme:

ALES soruları ve cevapları için 2 gün beklentisi! ALES sonuçları ne zaman açıklanacak?

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ALES soruları ve cevapları için 2 gün beklentisi! ALES sonuçları ne zaman açıklanacak?

ÖSYM'nin tamamladığı Akademik Personel ve Lisansüstü Eğitimi Giriş Sınavının ardından gözler ALES soruları ve cevapları aşamasına çevrildi. ALES sonuçları ve sınavın soruları konusunda sorgulamalarını gerçekleştiren vatandaşlar, araştırmalarına başladı. Peki, akademik kariyer hedefleyen vatandaşların sorguladığı ALES sonuçları ne zaman açıklanacak? İşte, ÖSYM'den alınan bilgilere göre ALES soruları ve cevapları ile birlikte sonuçların yayımlanacağı gün bilgisi

ALES soruları ve cevapları, sınava katılım gösteren birçok vatandaşın sorguladığı konu olmaya devam ediyor. Akademik kariyer yapmak isteyen vatandaşların katılım sağladığı ALES'in soruları ve cevapları, ÖSYM tarafından hafta içi erişime açılacak. ALES sonuçları ise ekim ayı içerisinde adaylar tarafından sorgulanabilecek. Peki, ALES sonuçları tam olarak hangi gün açıklanacak? İşte sorular ve cevaplar hakkında bazı bilgiler

ALES SONUÇLARI NE ZAMAN AÇIKLANACAK?

30 Eylül tarihinde Türkiye genelinde birçok merkezde gerçekleştirilen ALES, ÖSYM'nin değerlendirmelerini tamamlamalarının ardından 25 Ekim tarihinde erişime açılacak.

ALES SORULARI VE CEVAPLARI NE ZAMAN YAYIMLANACAK?

ALES soruları ve cevapları geçtiğimiz sınav döneminde, sınavın uygulanmasının üzerinden 2 gün geçmesiyle birlikte erişime açılmıştı. Bu dönem de sürecin böyle ilerleyeceği düşünülürse, ALES sınav soruları ve cevaplarının 1 yada 2 Ekim tarihinde ÖSYM'nin internet sitesi üzerinden duyurulacağı öngörülebilir.

ALES YORUMLARI

ALES'in tamamlanmasının ardından sosyal medya üzerinden yorumlar gelmeye başladı. İşte, o yorumlardan bazıları;

Buraya yazıyorum halka sorusunu doğru yapanları bomba imha uzmanı diye işe alacaklar #ALES

K L M N O kitapları ve A B C D yazmaları mantık sorusunu ölsem unutmam heralde
Ya paragraf soruları gördüm de bu ALES sınavı kadar boyutunu büyüten bir sınav görmedim.
Bir paragrafa üç farklı soru eklemek yerine 3 tane ayrı ayrı paragraf sor daha iyi yani #osym

Herkes sarı halkayı kesmiş ben kırmızıyı... işte gerçek hayatta da böyleyim ben ahh ben vahh ben

Biz sözelciler bu sınavlarda ne zaman süreyi yetiştirebilcez kardeşim Yanık beyin kokusuyla çıkanlarda bugün

#ales için söyleyebileceğim tek şey: Cahit Zarifoğlu’nu görünce yüzümde kendiliğinden bir tebessüm oluştu, teşekkürler

Ales sınavına bodoslama dalmış birisi olarak soruyorum. Ekofeminizm nedir arkadaş ya. Anlayan beri gelsin.

#ales deyip geçmemek lazım insanın kelime hazinesine çok katkı yapıyor

Ben artık ALES ten 80 ve yukarısı bir not alıp başka bir ALES e girmek istemiyorum...

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