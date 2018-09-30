ALES soruları ve cevapları için 2 gün beklentisi! ALES sonuçları ne zaman açıklanacak?
ÖSYM'nin tamamladığı Akademik Personel ve Lisansüstü Eğitimi Giriş Sınavının ardından gözler ALES soruları ve cevapları aşamasına çevrildi. ALES sonuçları ve sınavın soruları konusunda sorgulamalarını gerçekleştiren vatandaşlar, araştırmalarına başladı. Peki, akademik kariyer hedefleyen vatandaşların sorguladığı ALES sonuçları ne zaman açıklanacak? İşte, ÖSYM'den alınan bilgilere göre ALES soruları ve cevapları ile birlikte sonuçların yayımlanacağı gün bilgisi
ALES soruları ve cevapları, sınava katılım gösteren birçok vatandaşın sorguladığı konu olmaya devam ediyor. Akademik kariyer yapmak isteyen vatandaşların katılım sağladığı ALES'in soruları ve cevapları, ÖSYM tarafından hafta içi erişime açılacak. ALES sonuçları ise ekim ayı içerisinde adaylar tarafından sorgulanabilecek. Peki, ALES sonuçları tam olarak hangi gün açıklanacak? İşte sorular ve cevaplar hakkında bazı bilgiler
ALES SONUÇLARI NE ZAMAN AÇIKLANACAK?
30 Eylül tarihinde Türkiye genelinde birçok merkezde gerçekleştirilen ALES, ÖSYM'nin değerlendirmelerini tamamlamalarının ardından 25 Ekim tarihinde erişime açılacak.
ALES SORULARI VE CEVAPLARI NE ZAMAN YAYIMLANACAK?
ALES soruları ve cevapları geçtiğimiz sınav döneminde, sınavın uygulanmasının üzerinden 2 gün geçmesiyle birlikte erişime açılmıştı. Bu dönem de sürecin böyle ilerleyeceği düşünülürse, ALES sınav soruları ve cevaplarının 1 yada 2 Ekim tarihinde ÖSYM'nin internet sitesi üzerinden duyurulacağı öngörülebilir.
ALES YORUMLARI
ALES'in tamamlanmasının ardından sosyal medya üzerinden yorumlar gelmeye başladı. İşte, o yorumlardan bazıları;
Buraya yazıyorum halka sorusunu doğru yapanları bomba imha uzmanı diye işe alacaklar #ALES
K L M N O kitapları ve A B C D yazmaları mantık sorusunu ölsem unutmam heralde
Ya paragraf soruları gördüm de bu ALES sınavı kadar boyutunu büyüten bir sınav görmedim.
Bir paragrafa üç farklı soru eklemek yerine 3 tane ayrı ayrı paragraf sor daha iyi yani #osym
Herkes sarı halkayı kesmiş ben kırmızıyı... işte gerçek hayatta da böyleyim ben ahh ben vahh ben
Biz sözelciler bu sınavlarda ne zaman süreyi yetiştirebilcez kardeşim Yanık beyin kokusuyla çıkanlarda bugün
#ales için söyleyebileceğim tek şey: Cahit Zarifoğlu’nu görünce yüzümde kendiliğinden bir tebessüm oluştu, teşekkürler
Ales sınavına bodoslama dalmış birisi olarak soruyorum. Ekofeminizm nedir arkadaş ya. Anlayan beri gelsin.
#ales deyip geçmemek lazım insanın kelime hazinesine çok katkı yapıyor
Ben artık ALES ten 80 ve yukarısı bir not alıp başka bir ALES e girmek istemiyorum...
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