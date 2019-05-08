ALES sonuçları ne zaman açıklanacak? Temel soru kitapçığı ve cevap anahtarı yayımlandı
5 Mayıs'ta uygulanan 2019-ALES/1 temel soru kitapçığı, adayların sınav sorularını inceleyebilmeleri amacıyla ÖSYM'nin Aday İşlemleri Sistemi üzerinden erişime açıldı. Bu gelişmenin ardından, ALES sonuçlarının erişime açılacağı tarih merak konusu oldu. Peki, ALES sonuçları ne zaman açıklanacak?
Akademik Personel ve Lisansüstü Eğitimi Giriş Sınavının (2019-ALES/1) sonuçlarına yönelik heyecanlı bekleyiş devam ediyor. Sonuçlar beklenirken, Ölçme, Seçme ve Yerleştirme Merkezi Başkanlığının (ÖSYM) internet sitesinde yer alan duyuruya göre, söz konusu sınavın soru ve cevapları adayların erişimine açıldı. İşte, konuya ilişkin ayrıntılar...
Akademik Personel ve Lisansüstü Eğitimi Giriş Sınavının (2019-ALES/1) temel soru kitapçığı ile cevap anahtarı yayımlandı. Sınava başvuran adaylar, 10 gün boyunca ÖSYM'nin "https://ais.osym.gov.tr" internet adresinden T.C. kimlik numaraları ve aday şifreleri ile soruların tamamına ulaşabilecek.
Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu kapsamında eser niteliğinde ve telif hakları ÖSYM'ye ait olan sorular, yazılı izin olmadan çoğaltılamayacak, dağıtılamayacak ve yayımlanamayacak.
SONUÇ TARİHİ BELLİ OLDU
5 Mayıs tarihli ALES sonuçları 30 Mayıs 2019 tarihinde açıklanacak. Adaylar sınav sonuçlarına ÖSYM'nin https://sonuc.osym.gov.tr internet adresi üzerinden erişim sağlayabilecek. Konuya dair gelişmeler oldukça haberimizde yer vereceğiz.
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