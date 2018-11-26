ALES sonuçları ne zaman açıklanacak? Net tarih duyuruldu
ALES sonuçları, akademik kariyer hedefleyen birçok kişinin gündeminde yer almaya devam ediyor. Bu yıl üçüncüsü 18 Kasım tarihinde gerçekleştirilen Akademik Personel ve Lisansüstü Eğitimi Giriş Sınavı, üzerinden yaklaşık 10 gün geçmesiyle birlikte araştırılan konu olmaya başlandı. Peki, ALES/3 sonuçları ne zaman açıklanacak? İşte, o süreç hakkında bazı bilgiler
ALES/3 sonuçları, kariyerini akademik alanda yönlendirmek isteyen birçok kişinin araştırdığı konu olmaya başlandı. 18 Kasım tarihinde ÖSYM tarafından belirli merkezlerde gerçekleştirilen ALES/3, sonuçları ile merak konusu oldu. Peki, ALES sonuçları ne zaman açıklanacak? İşte, o konu hakkında bazı bilgiler
ALES SINAV SONUÇLARI NE ZAMAN HANGİ GÜN AÇIKLANACAK?
18 Kasım tarihinde Türkiye genelinde birçok merkezde gerçekleştirilen ALES, ÖSYM'nin değerlendirmelerini tamamlamalarının ardından 20 Aralık tarihinde erişime açılacak.
ALES SORULARI VE CEVAPLARI 28 KASIM'DA ERİŞİME KAPANACAK
10 günlük süreyle erişime açıldığı duyurulan ALES sınav soruları ve cevapları için ÖSYM'den yapılan duyuruda şu ifadelere yer verildi;
"18 Kasım 2018 tarihinde uygulanan Akademik Personel ve Lisansüstü Eğitimi Giriş Sınavı (2018-ALES/3 Sonbahar Dönemi) Temel Soru Kitapçığına, sınava başvuran adayların sınav sorularını inceleyebilmeleri amacıyla ÖSYM’nin Aday İşlemleri Sistemi üzerinden 20 Kasım 2018 tarihinde saat 10.00’dan itibaren erişilebilir. Sınava başvuran adaylar, 10 gün süreyle ÖSYM’nin https://ais.osym.gov.tr adresinden T.C. kimlik numaraları ve aday şifreleri ile soruların tamamına ulaşabilir."
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